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Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması! "Aramızda savaş yok sadece..."

01.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araları bir süredir açık olan iki ünlü rapçi Ceza ve Sagopa Kajmer cephesinden açıklama geldi. Ceza, Sagopa için "Aramızda savaş yok sadece dargınlık var" dedi.

Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması! "Aramızda savaş yok sadece..."

Türkçe rap müziğin öncü isimlerinden Ceza, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında performans sergiledi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularini yanıtlayan Ceza, Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına da yanıt verdi.

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Ceza, "Barışmak yok ama zaten bir savaş yok ki... Eskiden dissleşiyorduk, geçti gitti. Bizde sadece dargınlık var. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok. Dostane şeyler, artık olgunlaştık. Yaşımız 40'lara 50'lere dayandı. Bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamak, hatırlatmak da gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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Ceza
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