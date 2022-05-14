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Ceza memleketi Üsküdar'da konser verdi! "Artık ölsem de gam yemem"

14.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liseli öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali 8’inci kez düzenlendi. Türk rap müziğinin başarılı ismi Ceza, festival kapsamında düzenlenen bahar konserinde sahneye çıktı. Ceza, ilk kez Üsküdar’da verdiği konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ceza memleketi Üsküdar'da konser verdi! "Artık ölsem de gam yemem"

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde düzenlenen festivalde Türk rap müziğinin başarılı ismi Ceza sahne aldı. Yaklaşık iki bin öğrencinin yer aldığı konserde, öğrencilerin sanatçıya ilgisi yoğundu. Küçük bir hayranı da sahnede Ceza’ya eşlik etti. Ceza, repertuarıyla öğrencileri konser sonuna kadar eğlendirdi.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza, Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Bu konserin kendisi için çok anlamlı olduğunu da dile getiren rapçi, babası ve dedesinin de Üsküdar’da dünyaya geldiğini söyledi.

İlk kez Üsküdar’da konser verdiğini belirten Ceza, “Bugün bemim için çok özel bir gün. Doğduğum Üsküdar’da ilk kez konser veriyorum. Bu konser benim için çok anlamlı. Dünyanın en güzel manzarasına karşı şarkılarımızı söylüyoruz. Artık ölsem de gam yemem” dedi.

"ÜSKÜDAR FARKINI ORTAYA KOYDU"

Türkiye’nin pek çok yerinde konserler verdiğini kaydeden Ceza, “Üsküdar’da verdiğim bu konser bir başka oldu. Üsküdar farkını ortaya koydu. Harikasınız” ifadelerini kullandı.

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