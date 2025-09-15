Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Cezaevinden kulakları kurtardı! 85 yıl hapse mahkum edilmişti... 17 milyon TL tazminat davası açtı

Diyarbakır’da market soygunu suçlamasıyla 85 yıl hapse mahkum edilen inşaat işçisi Hüseyin Aydemir, kulak yapısındaki fark sayesinde suçsuz olduğunu kanıtladı. Beraat eden Aydemir, devletten 17 milyon TL tazminat talep etti.

Cezaevinden kulakları kurtardı! 85 yıl hapse mahkum edilmişti... 17 milyon TL tazminat davası açtı
Çiğdem Sevinç

28 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da bir marketi silah ve bıçakla basan yüzü kapalı bir kişi, içerideki müşterileri rehin alarak kasadaki paraları gasp etti. Direnen bir müşteriyi vurarak yaralayan saldırgan, kaçarken peşine düşen bir kişiye daha ateş açarak kayıplara karıştı.

85 YIL HAPİS YATTI

Polis, olay sonrası güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli olarak Muşlu inşaat işçisi Hüseyin Aydemir (31)’i gözaltına aldı. Aydemir, olay günü Muş’ta inşaatta çalıştığını ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söylese de, market çalışanları ve bazı müşteriler tarafından teşhis edildi.

Cezaevinden kulakları kurtardı! 85 yıl hapse mahkum edilmişti... 17 milyon TL tazminat davası açtı 1

Mahkeme, Aydemir’i her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere silahlı yağma ve tehdit suçlarından toplam 85 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay tarafından da onaylandı. Suçsuz olduğunu defalarca dile getiren Aydemir, cezaevinde açlık grevine bile başladı; ancak sesi duyulmadı.

KULAK YAPISI KURTARDI

Avukatı, yeniden yargılama için Ulusal Kriminal Büroya başvurarak yeni bir analiz istedi. Hazırlanan raporda, kamera görüntülerindeki soyguncu ile Hüseyin Aydemir’in kulak yapısının farklı olduğu belirtildi. Bu kritik fark üzerine mahkeme infazı durdurdu ve Aydemir tahliye edildi.

Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ek raporlarda da görüntülerdeki kişinin Aydemir olmadığı netleşti. Mahkeme, Aydemir hakkında beraat kararı verdi.

17 MİLYON TL İSTEDİ

Hüseyin Aydemir, 31 yaşında girdiği cezaevinden 39 yaşında özgürlüğüne kavuştu. Kaybettiği yılların telafisi için devlet aleyhine dava açan Aydemir, 7 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 17 milyon TL tazminat talebinde bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğretmen para verip 11 yaşındaki öğrencisine tecavüz etti!Öğretmen para verip 11 yaşındaki öğrencisine tecavüz etti!
Protestoların arkasındaki isim: Eski DJ yeni devrimci!Protestoların arkasındaki isim: Eski DJ yeni devrimci!

Anahtar Kelimeler:
Tazminat Kulak hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.