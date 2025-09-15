Cezaevinden kulakları kurtardı! 85 yıl hapse mahkum edilmişti... 17 milyon TL tazminat davası açtı

28 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da bir marketi silah ve bıçakla basan yüzü kapalı bir kişi, içerideki müşterileri rehin alarak kasadaki paraları gasp etti. Direnen bir müşteriyi vurarak yaralayan saldırgan, kaçarken peşine düşen bir kişiye daha ateş açarak kayıplara karıştı.

85 YIL HAPİS YATTI

Polis, olay sonrası güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli olarak Muşlu inşaat işçisi Hüseyin Aydemir (31)’i gözaltına aldı. Aydemir, olay günü Muş’ta inşaatta çalıştığını ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söylese de, market çalışanları ve bazı müşteriler tarafından teşhis edildi.

Mahkeme, Aydemir’i her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere silahlı yağma ve tehdit suçlarından toplam 85 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay tarafından da onaylandı. Suçsuz olduğunu defalarca dile getiren Aydemir, cezaevinde açlık grevine bile başladı; ancak sesi duyulmadı.

KULAK YAPISI KURTARDI

Avukatı, yeniden yargılama için Ulusal Kriminal Büroya başvurarak yeni bir analiz istedi. Hazırlanan raporda, kamera görüntülerindeki soyguncu ile Hüseyin Aydemir’in kulak yapısının farklı olduğu belirtildi. Bu kritik fark üzerine mahkeme infazı durdurdu ve Aydemir tahliye edildi.

Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ek raporlarda da görüntülerdeki kişinin Aydemir olmadığı netleşti. Mahkeme, Aydemir hakkında beraat kararı verdi.

17 MİLYON TL İSTEDİ

Hüseyin Aydemir, 31 yaşında girdiği cezaevinden 39 yaşında özgürlüğüne kavuştu. Kaybettiği yılların telafisi için devlet aleyhine dava açan Aydemir, 7 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 17 milyon TL tazminat talebinde bulundu.