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Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman ölüm nedeni nedir? Chadwick Boseman kaç yaşında, neden öldü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

Tüm dünyada ilgiyle izlenen Marvel serisi filmlerinden olan Black Panther’daki oyunculuğuyla büyük bir şöhrete kavuşan aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Şimdi, hayranları tarafından Chadwick Boseman neden öldü diye araştırmalar yapılıyor. Peki, Chadwick Boseman kimdir? İşte Chadwick Boseman ölüm nedeni ve hayatı ile ilgili merak edilenler…

Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman ölüm nedeni nedir? Chadwick Boseman kaç yaşında, neden öldü?

Vizyona girdiği tarihte gişe rekorları kıran Black Panther filminde canlandırdığı Kral T’Challa karakteri ile büyük beğeni toplayan Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Ölüm haberi hayranları tarafından büyük bir üzüntü ve şokla karşılanırken şimdi Chadwick Boseman neden öldü sorusu araştırılıyor. Chadwick Boseman’ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama sonrası hem Türkiye’de hem de dünyada Chadwick Boseman kimdir şeklinde araştırmalar yapılmaya başladı. İşte Chadwick Boseman ölüm sebebi ve hayatı ile ilgili tüm detaylar...

Chadwick Boseman ölüm nedeni

Chadwick Boseman’ın sosyal medya hesaplarından ölümüyle ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız.” ifadesine yer verildi. Chadwick Boseman hastalığı da merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre Chadwick Boseman ölüm nedeni
Boseman’a 2016 senesinde kolon kanseri teşhisi konulmuştu. Ünlü oyuncu 4 senedir tedavi görüyordu. Boseman hayatını kaybettikten sonra yapımcı Nicki Fioravante de konuyla ilgili araştırma yaptı. Fioravante, Los Angeles’ta yaşamını devam ettiren Boseman’ın hastalığının 4. seviyeye geldiğini ve son anlarında ailesiyle beraber olduğunu söyledi. Şimdi, Chadwick Boseman kaç yaşında öldü sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman ölüm nedeni nedir? Chadwick Boseman kaç yaşında, neden öldü?

Chadwick Boseman kimdir?

Chadwick Boseman kanser nedeniyle hayatını kaybettikten sonra ünlü aktör hakkında hayranları tarafından çeşitli araştırmalar yapılmaya başladı. Özellikle Chadwick Boseman kaç doğumlu sorusuna da yanıt aranıyor. 29 Kasım 1976 tarihinde dünyaya gelen Chadwick Boseman hayatını kaybettiğinde 43 yaşındaydı. Güney Carolina’da doğup büyüyen Boseman, T.L. Hanna Lisesi’nden 1995 senesinde mezun oldu. Ardından Howard Üniversitesi’ne giden Boseman 2000 senesinde yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı’yla mezun oldu. Yazar ve yönetmek olmak isteyen Chadwick Boseman, aktörlerle ilişki kurmayı öğrenmek için oyunculuk eğitimi aldı. ABD’de Dijital Film Akademisi’nden de mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn’de yaşayan Chadwick Boseman, oyunculuk kariyerini devam ettirmek adına Los Angeles’a taşındı. İnançlı bir insan olduğunu belirten ünlü aktör, Marvel filminde rol almadan önce Kara Panter olmak için dua ettiğini de belirtmişti. Chadwick Boseman filmleri arasında Black Panther dışında 21 Bridges, 42, Kaptan Amerika, Avengers ve Get On Up: James Brown’un Hikâyesi gibi yapımlar da bulunuyor.

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