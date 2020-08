Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman ölüm nedeni nedir? Chadwick Boseman kaç yaşında, neden öldü?

Chadwick Boseman kimdir?

Chadwick Boseman kanser nedeniyle hayatını kaybettikten sonra ünlü aktör hakkında hayranları tarafından çeşitli araştırmalar yapılmaya başladı. Özellikle Chadwick Boseman kaç doğumlu sorusuna da yanıt aranıyor. 29 Kasım 1976 tarihinde dünyaya gelen Chadwick Boseman hayatını kaybettiğinde 43 yaşındaydı. Güney Carolina’da doğup büyüyen Boseman, T.L. Hanna Lisesi’nden 1995 senesinde mezun oldu. Ardından Howard Üniversitesi’ne giden Boseman 2000 senesinde yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı’yla mezun oldu. Yazar ve yönetmek olmak isteyen Chadwick Boseman, aktörlerle ilişki kurmayı öğrenmek için oyunculuk eğitimi aldı. ABD’de Dijital Film Akademisi’nden de mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn’de yaşayan Chadwick Boseman, oyunculuk kariyerini devam ettirmek adına Los Angeles’a taşındı. İnançlı bir insan olduğunu belirten ünlü aktör, Marvel filminde rol almadan önce Kara Panter olmak için dua ettiğini de belirtmişti. Chadwick Boseman filmleri arasında Black Panther dışında 21 Bridges, 42, Kaptan Amerika, Avengers ve Get On Up: James Brown’un Hikâyesi gibi yapımlar da bulunuyor.