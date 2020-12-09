Charlize Theron’un cevabı olay oldu! 'Lezbiyen' olmak istiyor

Charlize Theron, aksiyonun merkezinde lezbiyen bir çiftin yer alacağı Zor Ölüm (Die Hard) serisinin yeniden çekilecek bir versiyonunda oynamaya hevesli olduğunu doğruladı.

Kısa süre önce Netflix’te yayımlanan The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan Charlize Theron, dijital yayın platformunda izlenme rekorları kıran filmdeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.

Filmin elde ettiği başarının ardından devam filmlerine dair tartışmaların masada olduğu medyaya yansımıştı.

CHARLİZE THERON: 'NEREYİ İMZALAYACAĞIM'

Charlize Theron, şimdi de Zor Ölüm ve Terminatör gibi maskülen film serilerini elden geçirmek istiyor gibi görünüyor. Theron böyle bir yapımın farklı bir açıdan ele alınmış yeni filminde yer alabileceğini Twitter’da yaptığı paylaşımla ima etti.

Screen Rant'in haberine göre Theron, bir hayranının odağında lezbiyen bir çiftin olacağı ve Theron’ın başrolünde yer alacağı bir Zor Ölüm filminin çekilme ihtimaline dair paylaşımına cevap verdi. Theron’ın yanıtı basitçe, "Nereyi imzalayacağım" oldu.