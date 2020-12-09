Charlize Theron’un cevabı olay oldu! 'Lezbiyen' olmak istiyor

Charlize Theron, aksiyonun merkezinde lezbiyen bir çiftin yer alacağı Zor Ölüm (Die Hard) serisinin yeniden çekilecek bir versiyonunda oynamaya hevesli olduğunu doğruladı.
Kısa süre önce Netflix’te yayımlanan The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan Charlize Theron, dijital yayın platformunda izlenme rekorları kıran filmdeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almıştı.
Filmin elde ettiği başarının ardından devam filmlerine dair tartışmaların masada olduğu medyaya yansımıştı.
Charlize Theron, şimdi de Zor Ölüm ve Terminatör gibi maskülen film serilerini elden geçirmek istiyor gibi görünüyor. Theron böyle bir yapımın farklı bir açıdan ele alınmış yeni filminde yer alabileceğini Twitter’da yaptığı paylaşımla ima etti.
Screen Rant'in haberine göre Theron, bir hayranının odağında lezbiyen bir çiftin olacağı ve Theron’ın başrolünde yer alacağı bir Zor Ölüm filminin çekilme ihtimaline dair paylaşımına cevap verdi. Theron’ın yanıtı basitçe, "Nereyi imzalayacağım" oldu.
Where do I sign https://t.co/nO47Bj28CN— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 8, 2020
Serinin son filmi Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (A Good Day to Die Hard) 2013’te vizyona girmiş, beklenen etkiyi yaratmamış ve gişede ortalama bir gelir elde etmişti.
Orijinal serinin başrolünde yer alan Bruce Willis’in serinin yeni bir filminde yer alması olası görünmüyor ve bu nedenle pek çok kişi eğer ihtimal dahilindeyse serinin yeni bir karakterle devam etmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyor.
Theron’ın hayranına cevabı büyük oranda bir jest olarak görülse de film stüdyoları mümkün olan tüm ihtimalleri değerlendirmek isteyecektir.
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir habere göre; yeni Karayip Korsanları filminin başrolünü üstlenen Margot Robbie’de filmdeki karakterinin LGBT olmasını istemişti. Konuyla ilgili Margot Robbie’den resmi bir açıklama yapılmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum