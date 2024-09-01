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Chelsea'nin dünyaca ünlü santraforu Nicolas Jackson'dan Yusuf Dikeç pozu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 18:10
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Londra ekibinin golcüsü Nicolas Jackson, attığı golün ardından milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek gol sevincini kutladı.

Chelsea'nin dünyaca ünlü santraforu Nicolas Jackson'dan Yusuf Dikeç pozu!
Nicolas Jackson

Nicolas Jackson

SEN Senegal
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Premier Lig 3. hafta maçında Crystal Palace'ı konuk eden Chelsea, Nicolas Jackson'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

CHELSEA'NİN GOLCÜSÜNDEN YUSUF DİKEÇ POZU

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Attığı golden sonra kale arkasındaki taraftara koşan Senegalli forvet, Paris Olimpiyatları'nın ikonik ismi haline gelen milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek gol sevincini kutladı.

Chelsea kulübü de bu sevince kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabında Yusuf Dikeç’le birlikte bu anı paylaştı.

Bu sezon ligdeki üçüncü maçına çıkan 23 yaşındaki forvet, Wolverhampton karşılaşmasının ardından Crystal Palace ağlarını da boş geçmedi.

PREMIER LİG HESABIDA PAYLAŞTI

Premier Lig resmi hesabı bu gol sevincini milli sporcumuz Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea premier lig
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