Chelsea'nin dünyaca ünlü santraforu Nicolas Jackson'dan Yusuf Dikeç pozu!

Premier Lig 3. hafta maçında Crystal Palace'ı konuk eden Chelsea, Nicolas Jackson'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Attığı golden sonra kale arkasındaki taraftara koşan Senegalli forvet, Paris Olimpiyatları'nın ikonik ismi haline gelen milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek gol sevincini kutladı.

Chelsea kulübü de bu sevince kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabında Yusuf Dikeç’le birlikte bu anı paylaştı.

Bu sezon ligdeki üçüncü maçına çıkan 23 yaşındaki forvet, Wolverhampton karşılaşmasının ardından Crystal Palace ağlarını da boş geçmedi.

Yusuf Dikec 👉👈 Nicolas Jackson



Jackson dropped the Turkish Olympian's pose after scoring for @ChelseaFC against Crystal Palace 😎