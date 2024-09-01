Chelsea'nin dünyaca ünlü santraforu Nicolas Jackson'dan Yusuf Dikeç pozu!

Premier Lig 3. hafta maçında Crystal Palace'ı konuk eden Chelsea, Nicolas Jackson'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

CHELSEA'NİN GOLCÜSÜNDEN YUSUF DİKEÇ POZU

Attığı golden sonra kale arkasındaki taraftara koşan Senegalli forvet, Paris Olimpiyatları'nın ikonik ismi haline gelen milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek gol sevincini kutladı.

Chelsea kulübü de bu sevince kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabında Yusuf Dikeç’le birlikte bu anı paylaştı.

Bu sezon ligdeki üçüncü maçına çıkan 23 yaşındaki forvet, Wolverhampton karşılaşmasının ardından Crystal Palace ağlarını da boş geçmedi.

PREMIER LİG HESABIDA PAYLAŞTI

Premier Lig resmi hesabı bu gol sevincini milli sporcumuz Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı.