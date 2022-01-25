Chiara Ferragni ceketin içine sadece çorap giymiş! Cesur poz

Instagram'da oldukça popüler olan ve 22,9 milyon takipçisi bulunan moda bloggerı Chiara Ferragni Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Chiara Ferragni her zaman olduğu gibi yine iddialı seçimler yaptı ve verdiği pozlarla gündeme geldi.

Schiaparelli tarafından tasarlanan göz alıcı bir kıyafetle poz veren ünlü fenomen daha sonra ise Instagram'da takipçileri için ceketinin önünü açtı.

Chiara Ferragni özel tasarlanan göğüs detaylı ceketin içine ise yalnızca file dantelli çorap ve sütyen giymişti. Ünlü fenomenin paylaşımı sosyal medyada olay oldu.



