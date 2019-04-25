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Chiara Ferragni ve Fedez Fransa'da tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Chiara Ferragni ve Fedez tatilde. Fransız Polinezyası'ndaki Tetiaroa atolünde yer alan özel bir tesiste başbaşa tatile çıkan çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak fotoğraflarla dikkat çekti...

Chiara Ferragni ve Fedez Fransa'da tatilde

Ünlü blogger Chiara Ferragni ve ünlü şarkıcı Fedez, çocukları Leone Lucia’yı bakıcıya bırakarak başbaşa tatile çıktı. İki gün önce Fransa’ya giden ve burada özel bir tesiste tatil yapan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar çok eğlendiklerini gözler önüne serdi.

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Çiftin Instagram hesaplarından yaptıkları çıplak paylaşımlar da dikkat çekti. Fedez’in denizin içinde eline aldığı hindistan cevizi ile verdiği poz, bir zamanlar Doğuş’un saksı ile verdiği pozu akıllara getirirken, Chiara da denize çıplak girdi…

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Anahtar Kelimeler:
Chiara Ferragni Fedez Fransa

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