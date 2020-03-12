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Chiara Ferragni: Virüs hızla yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 16:03 | Son Güncelleme

Chiara Ferragni, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, İtalya'da durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi. Ünlü fenomen "Hasta sayısı yavaşlamazsa, hastaları klinik durumlarına göre seçmeye başlamak zorunda kalacaklar" dedi.

Chiara Ferragni: Virüs hızla yayılıyor

Ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, Instagram hesabından dün bir açıklama yaptı. 3 Nisan’a kadar evlerinden dışarıya çıkmayacaklarını ve karantinaya alındıklarını belirten Ferragni, İtalya’da işlerin hiç iyi gitmediğini, virüsün hızla yayılmaya devam ederse, hastanelerde tedavi için hasta seçimi yapmak zorunda kalınabileceğini yazdı ve 18.7 milyon takipçisine yaşadıkları süreci anlattı.

Ferragni “Bu İtalya’daki durumu açıkça anlamayan yabancı takipçilerime bir açıklamadır: Durum çok kötü. 10 binden fazla hasta var. 600’den fazla ölüm, 5000’den fazla insan hastanede ve kötü durumda. Hastaneler böyle bir şeye hazırlıklı değil, doktor ve hemşireler ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama hasta sayısı düşmezse, yaş ve kurtulma ihtimallerine göre hasta seçmeye başlamak zorunda kalacaklar” dedi.

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