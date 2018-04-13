Chloe Loughnan’dan Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! İlk açıklama geldi

Bir süredir eşi Serdar Ortaç’la arasının bozuk olduğuna dair haberlere konu olan Chloe Loughnan’ın adı, geride bıraktığımız gün bomba bir iddia ile gündemdeydi. Çekimler için bulunduğu Miami’de bir Arap şeyhinin oğluyla baş başa yemek yediği ve birlikte gece kulübünde eğlendiği idda edilen Chloe konuyla ilgili yorumda bulunmazken ilk açıklama eşi Serdar Ortaç’tan gelmişti.

Eşi hakkındaki iddiaları kısmen doğrulayan Ortaç, Chloe’nin kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte yemek yediğini ve bu grubun içinde bir Arap şeyhinin bulunduğunu da söyleyen şarkıcı; “Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor” şeklinde konuştu.

CHLOE HESABINDAN PAYLAŞTI

Kocası Serdar Ortaç’ın kendisi hakkındaki bu ifadelerinin ardından Chloe de sessizliğini bozdu ve yemek gecesiyle ilgili tepkisini ilk kez dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir anket üzerinden hakkında çıkan iddiaların yalan olduğunu söyleyen Chloe, dedikodu yapanları ve buna inananların aynı oranda suçlu olduğunu söyledi.