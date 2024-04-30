Chloe Loughnan iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Aşk yaramış"

İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıllarda Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra Türkiye ile bağlarını kesmemiş, sık sık gelip gitmişti.

Ünlü isim sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Mimar Ferguson Hennesy ile aşk yaşayan Loughnan geçen yaz evlilik teklifi almıştı.

İtalya'da tatile çıkan çift sık sık pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Chloe, Amalfi’de beyaz bikinisiyle verdiği göz kamaştırıcı pozları “Alkol burada farklı vuruyor” notuyla paylaştı.

"MUHTEŞEM GÖRÜNÜYOR"

Paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü ismin hayranları paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.

Ünlü isme, hayranları tarafından "Muhteşem görünüyor", "Aşk yaradı", "Çok güzel kadın ya" gibi yorumlar yapıldı.





