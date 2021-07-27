MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a yanıt verdi: Allah her şeyi görür

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a yanıt verdi: Allah her şeyi görür

27.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" sözlerine İrlandalı model Chloe Loughnan yanıt verdi. Uzun süredir sessizliğini koruyan Chloe Loughnan sonunda patladı.

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a yanıt verdi: Allah her şeyi görür

Serdar Ortaç geçtiğimiz gün eski eşine 700 bin TL nafaka ödediğini, Loughnan'ın buna rağmen kendisine dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirdi.

"Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor." diyen Serdar Ortaç, "Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde, yaşasın kadın hakları!" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka ödediği Chloe Loughnan'a: Şeytan görsün yüzünüSerdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka ödediği Chloe Loughnan'a: Şeytan görsün yüzünü

Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" sözleri sonrası İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan Loughnan açıklamasında, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Reynmen'den Hakkı Bulut'a kalpli mesajReynmen'den Hakkı Bulut'a kalpli mesaj
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.