Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a yanıt verdi: Allah her şeyi görür

Serdar Ortaç geçtiğimiz gün eski eşine 700 bin TL nafaka ödediğini, Loughnan'ın buna rağmen kendisine dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirdi.

"Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor." diyen Serdar Ortaç, "Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde, yaşasın kadın hakları!" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" sözleri sonrası İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan Loughnan açıklamasında, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" dedi.



