Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ı unuttu! Bikinili poz

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası Türkiye'den ayrılan İrlandalı modelin yüzü gülmeye başladı.

Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra Dubai'ye giden Chloe Loughnan, plajda çekilen bikinili fotoğrafını paylaştı. 27 yaşındaki modelin "Benim mutlu yerim" notunu düşmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün ülkesi İrlanda'dan Dubai'ye giden güzel model, bikinili cesur pozuyla ülkedeki bir sosyal medya hesabında 'En İyi Mayo' kategorisinde birinci oldu. Türk vatandaşı olmadığı için boşanınca ülkesine dönen 27 yaşındaki model, kariyerini yurtdışında sürdürüyor.

"SEVEREK BOŞANDIK"

5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası, "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.



