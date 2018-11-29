CHP'de toplu istifa depremi!

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı'nın ve yönetim kurulunun genel merkezin talimatıyla görevden alınmasını kınadığını söyledi.

'BASİT BİR SÜRTÜŞME YAŞANMIŞTI'

Merkez ilçe yönetiminin, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun isteği üzerine görevden alındığını düşündüklerini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekili ve merkez ilçe başkanımız Gölbucaklı arasında ekim ayında basit bir sürtüşme yaşandığını duydum. Sayın Aysu Bankoğlu da beni arayarak 'İlçe başkanını derhal görevden al. Almazsan seni de görevden alırım.' dedi. Bu konuşmayı nezaketin dışında olmasına rağmen siyasetteki yeniliğini düşünerek görüşebileceğimizi belirttim. Kendisi vekil olduğu günden beri her türlü davetimize rağmen partimize gelmemiştir. Gelinen bu durumda ilçe başkanımız vekilin beyanına dayanarak görevden alınmıştır."

'SÜREKLİ LİYAKATTAN BAHSEDEN GENEL BAŞKAN...'

Örgütleri dışlayan antidemokratik davranışları kınadığını ifade eden Erkan, "Sürekli olarak liyakattan bahseden ve gerek Genel Başkan, gerekse Genel Basın Sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelime parti içinde gerçek anlamını bulmamaktadır." dedi.