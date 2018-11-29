HABER

CHP'de toplu istifa depremi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, görevinden istifa ettiğini bildirerek, "Ayrıca tüm il yönetim kurulu üyelerimiz de topluca istifa etmiştir" dedi.

CHP'de toplu istifa depremi!

CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı'nın ve yönetim kurulunun genel merkezin talimatıyla görevden alınmasını kınadığını söyledi.

'BASİT BİR SÜRTÜŞME YAŞANMIŞTI'

Merkez ilçe yönetiminin, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun isteği üzerine görevden alındığını düşündüklerini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Sayın milletvekili ve merkez ilçe başkanımız Gölbucaklı arasında ekim ayında basit bir sürtüşme yaşandığını duydum. Sayın Aysu Bankoğlu da beni arayarak 'İlçe başkanını derhal görevden al. Almazsan seni de görevden alırım.' dedi. Bu konuşmayı nezaketin dışında olmasına rağmen siyasetteki yeniliğini düşünerek görüşebileceğimizi belirttim. Kendisi vekil olduğu günden beri her türlü davetimize rağmen partimize gelmemiştir. Gelinen bu durumda ilçe başkanımız vekilin beyanına dayanarak görevden alınmıştır."

'SÜREKLİ LİYAKATTAN BAHSEDEN GENEL BAŞKAN...'

Örgütleri dışlayan antidemokratik davranışları kınadığını ifade eden Erkan, "Sürekli olarak liyakattan bahseden ve gerek Genel Başkan, gerekse Genel Basın Sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelime parti içinde gerçek anlamını bulmamaktadır." dedi.

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşılan şudur ki genel merkezimiz birkaç kişinin idaresinde bir yapıya bürünmüştür. Şu unutulmamalıdır ki örgütler olmazsa genel merkez olmaz. Kendi başınıza yürüyeceğiniz bu yolda sizlere hayırlı yolculuklar diliyor, bu şekildeki bir zihniyetle birlikte çalışmayı reddediyor ve il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerimiz de topluca istifa etmiştir."

Erkan, gazetecilerin görevden alma ve istifaların yerel seçimlerde partiyi nasıl etkileyeceğine yönelik sorusu üzerine, "Bana göre partimizin Bartın belediye başkanlığı seçimlerini kazanma şansı kalmamıştır. Bunu genel merkezimizle de görüştüm ama cevap veremediler." ifadelerini kullandı. (AA)

PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandıPlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı
CHP Bartın il yönetimi istifa ettiCHP Bartın il yönetimi istifa etti
CHP'li Torun: İzmir'e dışardan aday, AK Parti'nin endişeli olduğunun göstergesiCHP'li Torun: İzmir'e dışardan aday, AK Parti'nin endişeli olduğunun göstergesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP bartın istifa İlknur Erkan

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı...

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

MHP'li büyükşehir başkanı MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin seçim tanıtım kampanyasının tarihi belli oldu

AK Parti'nin seçim tanıtım kampanyasının tarihi belli oldu

Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

TBMM Başkanı Yıldırım, koltuğunu kime bırakacak?

MHP, AK Partili 3 ismin üzerini çizdi!

Yerel seçim öncesi İstanbul için çok tartışılacak sözler

Seçim öncesi İstanbul için çok tartışılacak sözler: Bölünme...

Öcalan için 'sayın' dedi, Meclis karıştı

HDP'li vekilin sözü Meclis'i karıştırdı: Burası Kandil değil

TBMM’de ‘Şereften yoksun İçişleri Bakanı’ tartışması

TBMM’de ‘şereften yoksun’ tartışması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.