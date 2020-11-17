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  4. CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

17.11.2020 23:11 | Son Güncelleme:
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CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerde bulunmasının ardından CHP'li isimlerden tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında, AK Parti'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi.

Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini belirterek Kılıçdaroğlu'na "Akıllı ol" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

Çakıcı, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bana bak dürzü, Saray diye ifade ettiğin o Külliye, devletimizin en üst makamıdır, millet adına devletin yanında olmak Sayın Bahçeli için bir yaşam tarzıdır. Bekçi kavramını farklı anlamda kullanmışsan köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar. Onun için sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ YAĞIYOR: CUMHURİYET SAVCILARI GEREKENİ YAPMALIDIR

Alaattin Çakıcı'nın açıklamalarına CHP'li isimlerden tepki yağıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından, "Organize suç örgütü lideri, Çakıcı denen hapishane kaçkını, Genel Başkanımızı tehdit etmiş. Bu çirkin ve hadsiz mektubun muhatabı Kılıçdaroğlu değil, ülkeyi mafya çiftliğine çeviren Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'dur. O adamla ilgili Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır. Bu şahsın önce Erdoğan'ı da tehdit edip daha sonra çark etmesi, Genel Başkanımızın "Saray bekçiliği" ifadesinde ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Hukuk reformu yapacağız diyenler, reformu mafya babalarına mı yapıyorlar göreceğiz." dedi.
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"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Alaattin Çakıcı'nın sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Susurluk'ta deşifre olan mafya-siyaset ilişkisine derin devletin yeniden ihtiyaç duyduğu açık. Biz, bir mafyanın tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. CHP'nin Genel Başkanı'nı tehdit etmek, milyonları tehdit etmektir, cumhuriyeti tehdit etmektir. Herkes, haddini bilecek!"

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MUHARREM İNCE: BUNA TEPKİ GÖSTERMEK DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR

Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütü liderinin Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına hakaret edip tehdit ettiği bir ülkede yer yerinden oynamalıdır. Devlet çökerse, hukuk yok olursa çeteler konuşur. Buna tepki göstermek demokrasi mücadelesinin gereğidir ve başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğudur." dedi.

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