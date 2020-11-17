CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında, AK Parti'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi.

Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini belirterek Kılıçdaroğlu'na "Akıllı ol" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

Çakıcı, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bana bak dürzü, Saray diye ifade ettiğin o Külliye, devletimizin en üst makamıdır, millet adına devletin yanında olmak Sayın Bahçeli için bir yaşam tarzıdır. Bekçi kavramını farklı anlamda kullanmışsan köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar. Onun için sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı.