CHP'den ses getirecek 'Dışişleri Bakanlığı' iddiası! 'Tüm belediyelere gönderildiğini öğrendik'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklamasında, İstanbul Valiliği tarafından dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen yazının, ülke genelindeki valilikler tarafından tüm belediyelere gönderildiğini öğrendiklerini belirtti. "Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı yönetimin, korkusunun göstergesidir" diyen Torun, "Bizim belediyelerimiz, bu yasakçı, bu baskıcı zihniyetin son çırpınışlarına asla boyun eğmeyecektir" şeklinde konuştu.

"İKTİDAR ŞUNU BİLMELİDİR"

Yazıda özetle "belediyelerin, büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarıyla telefon görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmelerinin Dışişleri Bakanlığının iznine bağlanmak istendiği"ni aktaran Torun, "İktidar şunu bilmelidir, belediye başkanlarımız, sarayın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir." değerlendirmesini yaptı.

"KORKUNUN GÖSTERGESİ"

Torun, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla belediye başkanları, halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür. Bu özgürlüğü belediye başkanlarının elinden almaya çalışmak, baskıcı bir zihniyetin yansımasıdır. Belediye başkanlarımızın tüm dış temsilcilik mensuplarıyla görüşmesini iktidarın iznine bağlamaya çalışmak ancak yasakçı rejimlerde görülebilecek bir durumdur. Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı yönetimin, korkusunun göstergesidir. İktidara sormak istiyoruz, özellikle 2019 yerel seçimlerinden bu yana, belediyelerin her alandaki yetkilerini ve gelirlerini tırpanlamak size yetmedi mi? Belediye başkanlarına bu engeli çıkaranlar şunu unutmasın, bizim belediyelerimiz, vatandaşların çıkarı için tüm kesimlerle görüşmeye ve halkın çıkarı için çalışmaya devam edecektir. Bizim belediyelerimiz, bu yasakçı, bu baskıcı zihniyetin son çırpınışlarına asla boyun eğmeyecektir."

(AA)

