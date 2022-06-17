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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı:

17.06.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Terör konusunda en ağır maliyeti ödeyen ülke Türkiye'dir. İster Finlandiya ister Norveç ister Almanya ister Amerika kim olursa olsun, NATO'nun gündemine kesinlikle terör konusu ele alınmalı ve terörün en azından NATO'ya üye olan bütün ülkelerde sonlandırılması için ortak çaba harcanması lazım"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör konusunda en ağır maliyeti ödeyen ülke Türkiye'dir. İster Finlandiya ister Norveç ister Almanya ister Amerika kim olursa olsun, NATO'nun gündemine kesinlikle terör konusu ele alınmalı ve terörün en azından NATO'ya üye olan bütün ülkelerde sonlandırılması için ortak çaba harcanması lazım." dedi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı'na katılan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kuracakları strateji ve planlama örgütüyle, her alanda yapılacak planlamalarla sağlıklı kararlar alınacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sert ifadeler kullandığının belirtilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir televizyon programına katılması durumunda cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağını belirtti.

- "Teröre destek veren NATO üyeleri var"

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında izlediği politikaya ilişkin özel bir eleştiri getirmediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Terör konusunda en ağır maliyeti ödeyen ülke Türkiye'dir. İster Finlandiya ister Norveç ister Almanya ister Amerika kim olursa olsun, NATO'nun gündemine kesinlikle terör konusu ele alınmalı ve terörün en azından NATO'ya üye olan bütün ülkelerde sonlandırılması için ortak çaba harcanması lazım. Türkiye'nin öteden beri yapması gereken ilk iş bu. Teröre destek veren NATO üyeleri var. İsveç, evet, Norveç evet, bütün bunlar var. Bu yeni ele alınması gereken bir konu değil. Öteden beri ele alınması gereken temel bir konuydu ve hala ele alınması gereken temel bir konu. Biz zaten o konuda yanlış yapıyorsunuz diye bir şey söylemedik."

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