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CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

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HABER  | 05.04.2019 01:56 | Son Güncelleme

Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda canlı yayın yapan A Haber muhabiri ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında açıklanan rakamlar konusunda tartışma yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, canlı yayında konuşan A Haber muhabirinin CHP’nin oyunu az aktarması üzerine canlı yayına müdahale ederek oyların az söylenmesine tepki gösterdi.

"BURADA MI MÜDAHALE EDİLİR"

CHP'li Tanal’ın, muhabire yönelik, “Doğru bilgiyi söylemiyorsun. Türkiye’ye yanlış bilgi veriyorsun. Türkiye’ye doğru bilgi vereceksin” demesinin üzerine A Haber muhabiri, “Burada mı müdahale edilir ya? Canlı yayında mı söylenir?” diye tepki göstererek, “Bir tek sen doğru biliyorsun” dedi.

"BEYEFENDİ TÜRKİYE'YE YANLIŞ BİLGİ VERİYORSUN"

Tanal ise muhabire "Beyefendi Türkiye'ye yanlış yanlış bilgi veriyorsun" yanıtını verdi.

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yerel seçimler a haber mahmut tanal istanbul oy sayımı seçim sonucu

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