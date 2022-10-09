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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle ABD'ye gitti! İşte görüşeceği isimler...

09.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret çok tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin soruya ''Bay Kemal'i hiç önemsemiyorum, gidebilir'' yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ABD'ye gitti. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD programının detayları...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle ABD'ye gitti! İşte görüşeceği isimler...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret günlerce tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti ile ilgili gelen soruya "Ben Bay Kemal'i de hiç önemsemiyorum, gidebilir. Mevla dünyayı kulları için yaratmış. Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin?" cevabını vermişti.

CA

KILIÇDAROĞLU'NUN PROGRAMI BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun ABD programının detayları da merak konusu olmuştu. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu, programının ilk gününde MIT ve Harvard Üniversitesi’ne gidecek. Kılıçdaroğlu, pazartesi günü Boston’da gerçekleştireceği ziyaretlerde MIT ve Harvard Üniversitesi’nde akademisyenler ve öğrencilerle buluşacak.

Kılıçdaroğlu burada Dr. Canan Dağdeviren ve Dr. Kent Larson'ın dışında öğrencilerle de görüşecek. Ayrıca Koch Kanser Enstitüsü’nde bir inceleme turu yapacak olan Kılıçdaroğlu, Dr. Bob Langer ve Dr. Bilge Yıldız ile de görüşecek. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin dikkat çeken duraklarından birisi de MIT’deki Nano Turu olacak. Burada Türk akademisyenler Dr. Mehmet Toner ve Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, akşam yemeğinde de akademisyenlerle buluşacak. CHP Lideri, Salı günü ise Prof. Joel Shulman ile görüşecek.

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'EKONOMİK FETRET DEVRİNE SON VERECEK'

ABD ziyaretinin İkinci Yüzyıl vizyonunun sadece ilk durağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal dün yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin dünyanın diğer kentlerine yapılacak ziyaretlerle devam edeceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır. ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir."

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye giden CHP heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da yer alıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu abd ziyaret

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