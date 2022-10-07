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Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt! 'Siyasi ikbal düşünecek biri değilim' diyerek sosyal medya hesabından duyurdu

07.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Toplumumuzun içine LGBT'yi soktular. Bizim aile yapımızı dejenere etme gayreti içindeler. Gereken neyse onu yapacağız" eleştirilerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt! 'Siyasi ikbal düşünecek biri değilim' diyerek sosyal medya hesabından duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı hakkında sert ifadeler kullanarak "Toplumumuzun içine LGBT'yi soktular. Bizim aile yapımızı dejenere etme gayreti içindeler. Gereken neyse onu yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazımCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

ERDOĞAN'A YANIT

Bu açıklamasının sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SİYASAL REHİNE OLMADIĞINIZI GÖSTERECEKSİNİZ"

Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim.

'Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak.

Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz.

"SİYASİ İKBAL DÜŞÜNECEK DEĞİLİM"

'Benimle misiniz' diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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