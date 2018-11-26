Chris Brown Rihanna'nın fotoğraflarına yorum yapınca...

Şarkıcı Chris Brown, sevgilisi Rihanna'ya saldırıp güzel şarkıcıyı darp ettiğinde yıl 2009 idi.

Tüm dünyada çok konuşulan bu olayın ardından, Rihanna'nın hayranları Brown'a düşman olmuştu. Aradan neredeyse 10 yıl geçmişken 29 yaşındaki Chris Brown, Riri'nin hayranlarını bir kez daha kızdırdı.

Brown, Rihanna'nın, iç çamaşırı koleksiyonunu tanıtmak için paylaştığı fotoğrafların altına yorum yaptı.

Amerikalı şarkıcı, Riri'nin paylaşımının altına aynı emojisi kullanarak iki kez paylaşım yaptı.

Barbadoslu yıldızın hayranları ise "Onu rahat bırak" paylaşımları yaparak durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

Rihanna ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

