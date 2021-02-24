Chris Pratt’lı The Terminal List dizisine Taylor Kitsch katıldı

Antoine Fuqua yönetmenliğindeki Amazon Prime dizisinin oyuncu kadrosu şekilleniyor. Jack Carr'ın roman serisinden uyarlanan dizinin senaryosu David DiGilio’nun kaleminden çıktı.

THE TERMINAL LIST HAKKINDA

Komplo gerilim türündeki The Terminal List, Amerikan Donanması’nın özel kuvvetleri Navy SEALs’ın çok önemli ve gizli bir operasyonundayken görevli olduğu müfrezesi pusuya düşürülen James Reece’in yaşadıklarını anlatıyor. Reece, hem arkadaşlarını kaybetmenin suçluluğuyla hem de çelişkili hatıralarıyla geri döner. Ancak yeni kanıtlar ortaya çıkınca kendisine karşı çalışan karanlık güçler olduğunu keşfeder.

Kitsch, bir dönem SEAL'de görev alan ve şimdilerde CIA için çalışan Ben Edwards'ı canlandıracak. James'in en yakın arkadaşı olan Ben, zekasını ve yeteneklerini kullanarak James'e intikamını almada yardım edecek.

Friday Night Lights dizisiyle bilinen Taylor Kitsch'in TV kariyerinde Waco, True Detective ve Shadowplay dizileri de bulunuyor.

