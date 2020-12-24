Chrissy Teigen: Bir daha hamile kalamayacağım

Kısa süre önce bebeğini kaybeden ve hastane odasından ölen bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Chrissy Teigen sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bir daha hamile kalamayacağını belirten Teigen, "Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Chrissy Teigen, aynada önündeki pozuna "Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse neden karnım şiş hiçbir fikrim yok. Sadece moral bozucu... Hamile olmayı çok ama çok seviyorum. Maalesef bir daha hamile kalamayacağım. İki çocuğum olduğu için şanslıyım" notunu düştü.

