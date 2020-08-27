Chrissy Teigen iç çamaşırsız sabahlık giyip aynada selfie çekti

Model Chrissy Teigen ve John Legend çifti bebek beklediklerini açıklamıştı. Teigen'in üçüncü çocuğuna hamile olduğu, Legend'ın yeni klibinde ilk kez ortaya çıkmıştı.

Teigen, üçüncü kez hamile olduğu anlaşılan görüntünün ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bunu doğrulamıştı.



2013’te evlenen çiftin 4 yaşında Luna adlı kızları ve 2 yaşında Miles adlı bir oğulları bulunuyor. Çocuk sahibi olmakta sıkıntılar yaşayan çiftin, tüp bebek yöntemini tercih ettiği öğrenilmişti.

Ünlü model geçtiğimiz gün ise cesur bir fotoğrafını paylaştı. İç çamaşırı giymeden bir sabahlık üstüne geçiren Chrissy Teigen eliyle cinsel organı görünmesin diye önlem alırken bir yandan da selfie çekti. Ayna selfiesi ile gündem olan Chrissy Teigen karnıyla da dikkat çekti. Ünlü model karnının bu kadar hızlı büyümesini şaşırdığını söyledi.

