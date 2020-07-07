Chrissy Teigen silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Los Angeles'taki plajlar dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından ötürü kapanınca ünlü şarkıcı John Legend eşi ve çocuklarıyla tatil için lüks bir oteli tercih etti.

Tatilde John Legend uyumayı tercih ederkeni Chrissy iki parça kırmızı renkli bikinisiyle objektiflere yakalandı.

SİKİLON AÇIKLAMASI

Teigen zamanında neden silikon taktırdığı sorusuna “20’li yaşlarımda göğüslerimi yeniden yaptırdım. Aslında durum biraz bikini ve mayo giyimiyle ilgiliydi, çünkü modellik yapıyordum ve yaslandığımda göğüslerimin ortaya çıkmasını istiyordum” sözleriyle açıkladı.

Yıllar sonra çocuk sahibi olduğu sırada ise Teigen, süt nedeniyle göğüsleri daha fazla büyüyünce, “İşte şimdi mahvoldum” diyerek dert yanmış.

Ünlü isim, taktırdığı silikonların sadece göğüslerini daha sıkı ve yuvarlak gösterdiğini, göğüs ölçüsünde herhangi bir büyüme sağlamadığını da açıkladı. Teigen, sikilonlarını çıkarttıktan sonra ilk defa tatilde görüntülendi.



Chrissy Teigen’ın, ünlü şarkıcı John Legend ile iki çocuğu bulunuyor.



