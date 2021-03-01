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Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.03.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike 7'den öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Yönetmen Christopher McQuarrie, "Görevimiz Tehlike 7"nin (Mission: Impossible 7) kamera arkasından yeni bir fotoğraf paylaştı. Pandemi yüzünden defalarca ertelenmek ve ara verilmek zorunda kalınan filmin çekimleri devam ediyor.

Sevilen aksiyon serisi Görevimiz Tehlike’nin son filmi "Görevimiz Tehlike'nin 7" (Mission: Impossible 7) için yönetmen koltuğuna oturan Christopher McQuarrie yapımın kamera arkası görüntülerinden birini Instagram hesabından paylaştı.

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NTV'nin aktardığı habere göre, sosyal medyada daha önce çekimler sırasında setlerin yakınlarında olan kişiler tarafından çekilen görüntüler filmin zorlu aksiyon sahnelerine dair ipuçları vermişti. McQuarrie'nin paylaştığı fotoğraftaysa karaltı biçimindeki Tom Cruise'un dar bir koridorda koştuğu görülüyor.

TOM CRUISE'UN SOSYAL MESAFE ÖFKESİ

Ünlü aktör Tom Cruise, "Mission Impossible 7" (Görevimiz Tehlike 7) filminin Londra'daki çekimlerinde, film ekibinden bazı kişilerin Covid-19 mesafe kurallarına uymadıklarını görünce öfkelenip, küfürlü bir dille, kurallara uymadıkları durumda işten atılacaklarını söylemişti.

BBC'de yer alan habere göre, ses kayıtlarında, filmin başrol oyuncusu ve prodüktörü Tom Cruise'un şu ifadelerinin duyulduğu belirtilmişti:

"Biz altın standart durumundayız. Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz, … (küfürlü ifade). Bir daha bunu görmek istemiyorum. Asla!"

"Bizim sektör kapalı olduğu için (…) evlerini kaybedenlere ne diyeceksiniz? Masalarında yiyecek yemek, okullarına verecek paraları olmayacak. Ben her gece bu kaygılarla uyumaya çalışıyorum, bu kahrolası sektörün geleceği için!... Bu yüzden kusura bakmayın, özür kabul edemiyorum. Size söyledim, uyarıya uymazsanız kovulursunuz. Bu kahrolasıca filmi kapatmıyoruz! Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem (…) kovulursunuz."

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KASIM AYINDA GÖSTERİME GİRMESİ PLANLANIYOR

Ekim ayında filmin İtalya'daki çekimlerinde ekipten 12 kişinin koronavirüs pozitif çıkması nedeniyle gecikme yaşanmıştı.

Christopher McQuarrie'ın yönettiği, Paramount Pictures yapımı filmin 19 Kasım 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.

'Görevimiz Tehlike' Hollywood'un en büyük yapımlarından biri. 2018'deki en son film dünya çapında 791 milyon dolar ciro yapmıştı.

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