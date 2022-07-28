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Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminden ilk fragman yayınlandı! İşte vizyon tarihi

28.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atom bombasının mucidi Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hikayesini konu alacak Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'dan ilk fragman yayınlandı. Nolan'ın İkinci Dünya Savaşı temalı filmi Oppenheimer 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.

Interstellar, Inception, The Dark Knight, Başlangıç ve Tenet gibi büyük yankı uyandıran filmlere imza atan ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Christopher Nolan'ın yeni projesi Oppenheimer'dan ilk görüntüler geldi.

Yıldızlarla dolu kadrosuyla heyecanlandıran filmde J.R. Oppenheimer'ı, daha önce Christopher Nolan ile "Inception" ve "The Dark Knight" filmlerinde bir araya gelen Cillian Murphy canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayırca Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Jack Quaid, Gary Oldman gibi yıldız isimler yer alıyor. Oppenheimer filmi 21 Temmuz 2023'te sinemalarda olacak. Oppenheimer’ın Manhattan Projesi ile İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolünü anlatıyor.

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FİLMİN KONUSU

Christopher Nolan ile ilk kez çalışan Robert Downey Jr. filmde dönemin bir diğer önemli karakteri olan Lewis Strauss'a hayat verecek. Strauss, ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nda (AEC) iki dönem görev yapan, ikinci dönem başkanı olan Amerikalı bir işadamı, hayırsever ve deniz subayıydı. Nükleer silahların geliştirilmesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerji politikasında ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer enerjide önemli bir figürdü. Matt Damon ise Manhattan Projesinin Direktörü General Leslie Groves rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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