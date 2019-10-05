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Chrome’da artık daha rahat metin okuyabileceksiniz

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TEKNOLOJİ  | 05.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Google Chrome masaüstü uygulamasında okuma modunu geliştirmek için çalışmalara başladı.

Chrome’da artık daha rahat metin okuyabileceksiniz

Google internet tarayıcısı olan Chrome’u geliştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son güncellemeler ile güvenlik açıklarını kapatarak daha güvenli ve hızlı bir deneyim sunan Google, şimdi de okuma konusunda atılımlar yapacağını açıkladı. Chrome‘un beta sürümünde test edilen yeni okuma modu araçları, metin okumayı kolaylaştıracak.

Bildiğiniz gibi Chrome’da okuma modunu açtığınızda; karanlık tema kullanıyorsanız siyah zemin üzerine beyaz yazı, aydınlık modda kullanıyorsanız ise beyaz zemin üzerine siyah yazı şeklinde okuma yapabiliyorsunuz.

Test aşamasında olan yeni okuma modu sayesinde hem yazının fontunu hem büyüklüğünü hem de arkaplan rengini değiştirebileceksiniz. Özellikle font değiştirme özelliğinin oldukça kullanışlığı olacağını söyleyebiliriz. Misal Avenir Next yazı fontu şahsen okuma yapmak için oldukça ideal bir font.

Google Chrome‘un bu özelliği şimdilik Beta sürümünde yer alıyor. Ancak çok kısa bir süre içerisinde muhtemelen tüm kullanıcılara bu özellik kullanıma sunulacaktır.

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