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Cicişler lakabı ile tanınan Ceyda Ersoy yatmadan önce yaptığı paylaşımla şaşkına çevirdi! Göğüs dekoltesiyle...

19.02.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler son dönemde sık sık karıştıkları olaylarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermediği için intihar girişiminde bulunduğu yönünde çıkan haberlerle gündem olan Ceyda Ersoy, şimdi ise yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

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Geçtiğimiz aylarda Esra Ersoy'un Instagram'dan paylaştığı paylaşımda, kardeşi Ceyda'nın, Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermemesi nedeniyle intihar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etmişti.

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Sağlığına kavuşan Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Gece geç saatlerde paylaşım yapan Ceyda Ersoy, "Birazdan uyuyacağım arkadaşlar. Uyumadan önce size iyi geceler dilemek istedim. İyi yapmış mıyım? İyi yaptıysam 1'e basın.

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Müşteri temsilcisi gibi oldum. Arkadaşlar hiç de uykum yok. Ama uyumam gerekiyor. Uyumazsam, uyanamam değil mi mantık bu. Siz de uyuyun bence çünkü siz de uyanacaksınız. Çok geri zekalı bir espri yaptım. Kabul ediyorum." diyerek yatağa girdi.

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söylediCicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi


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