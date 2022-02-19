Cicişler lakabı ile tanınan Ceyda Ersoy yatmadan önce yaptığı paylaşımla şaşkına çevirdi! Göğüs dekoltesiyle...

Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Geçtiğimiz aylarda Esra Ersoy'un Instagram'dan paylaştığı paylaşımda, kardeşi Ceyda'nın, Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermemesi nedeniyle intihar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etmişti.

Sağlığına kavuşan Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Gece geç saatlerde paylaşım yapan Ceyda Ersoy, "Birazdan uyuyacağım arkadaşlar. Uyumadan önce size iyi geceler dilemek istedim. İyi yapmış mıyım? İyi yaptıysam 1'e basın.

Müşteri temsilcisi gibi oldum. Arkadaşlar hiç de uykum yok. Ama uyumam gerekiyor. Uyumazsam, uyanamam değil mi mantık bu. Siz de uyuyun bence çünkü siz de uyanacaksınız. Çok geri zekalı bir espri yaptım. Kabul ediyorum." diyerek yatağa girdi.



