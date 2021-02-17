Çift katlı otobüs satın aldılar! Onu rüya gibi bir eve çevirdiler

Charlie’nin babasından kalan boş araziyi değerlendirme konusunda çift uzun süre düşündü. Buraya bir ev inşa etmek isteyen ikili bu fikrin özgür ruhlarına aykırı olduğunu düşünerek yeni bir yönteme başvurdu. Bu sıradışı fikri hayatı geçirmek için planlama yapan çift işe ilk olarak iki katlı bir otobüs satın alarak başladı.

Daha öncesinde inşaat konusunda herhangi bir deneyimi olmayan ikili otobüsü yenilemek için yakın çevresinden yardım aldı. Otobüsün içindeki koltukları ve demirleri söken çift kendi yaşam alanları yarattı. Birinci kata geniş bir mutfak, tuvalet, çalışma masası ve odun fırınlı bir misafir odası yaptılar.

İkinci kata ise bir yatak odası, küvet ve gömme dolap koyarak özel bir alan yaratmayı başardılar.

Evlerinin bir göletin yanına park eden MacVicar ve Walker doğal yaşama da yöneldiler. Otobüsün bulunduğu bahçede keçi besleyen ikili boş zamanlarında ise gölette yaptıkları kayık ile gezintiye çıkmayı tercih ediyorlar.



