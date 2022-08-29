Çifte cinayet: Birisi sevgilisi birisi arkadaşıydı! Penisini kesip dehşet saçtı

Dört çocuk annesi Jasmine Eveleigh, 5 Mayıs'ta Melbourne'deki Brunswick'teki bir apartman dairesinde o zamanlar ilişki içinde olduğu ve birlikte yaşadığı 59 yaşındaki erkek arkadaşı Samir Esbeck ve 61 yaşındaki arkadaşı Sarkis Abboud'u öldürmekle suçlandıktan sonra ilk kez mahkemeye çıkarıldı.

KANLAR İÇİNDEYDİ

Erkek arkadaşı Esbeck'in, olay yerinde penisi kesik halde ölü bulunduğu, arkadaşı Abdoud'un ise hastaneye giderken aldığı bıçak yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Jasmine Eveleigh, erkek arkadaşı Samir Esbeck ve arkadaşı Sarkis Abboud'un ölümünün ardından bir tramvay durağında kanlar içinde bulundu. Kadının, Melbourne sokaklarında sutyenle ayakları kan içinde dolaştığı anların güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerine ulaşıldı.

RAPOR İSTEDİ

Pazartesi sabahı Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen kısa duruşmada, sulh yargıcı Andrew McKenna, bir sonraki mahkeme tarihinden önce Eveleigh hakkında bir psikiyatrik raporun hazırlanmasını istedi ve akıl sağlığı raporu tamamlanana kadar davanın ertelenmesini talep etti. 19 Eylül'de kesin bir sonuç için yeni bir duruşma gerçekleşmesine karar verildi.



