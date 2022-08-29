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  4. Çifte cinayet: Birisi sevgilisi birisi arkadaşıydı! Penisini kesip dehşet saçtı

Çifte cinayet: Birisi sevgilisi birisi arkadaşıydı! Penisini kesip dehşet saçtı

29.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki Jasmine Eveleigh, Melbourne Brunswick'teki bir apartman dairesinde korkunç bir saldırı gerçekleştirmekle suçlandı. Erkek arkadaşının penisini koparıp ölümüne sebep olduğu, ortak bir arkadaşlarını ise aynı saldırıda bıçaklayarak hayatına son verdiği iddia edilen Eveleigh, ilk duruşmasına çıktı.

Çifte cinayet: Birisi sevgilisi birisi arkadaşıydı! Penisini kesip dehşet saçtı

Dört çocuk annesi Jasmine Eveleigh, 5 Mayıs'ta Melbourne'deki Brunswick'teki bir apartman dairesinde o zamanlar ilişki içinde olduğu ve birlikte yaşadığı 59 yaşındaki erkek arkadaşı Samir Esbeck ve 61 yaşındaki arkadaşı Sarkis Abboud'u öldürmekle suçlandıktan sonra ilk kez mahkemeye çıkarıldı.

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KANLAR İÇİNDEYDİ

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Erkek arkadaşı Esbeck'in, olay yerinde penisi kesik halde ölü bulunduğu, arkadaşı Abdoud'un ise hastaneye giderken aldığı bıçak yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Jasmine Eveleigh, erkek arkadaşı Samir Esbeck ve arkadaşı Sarkis Abboud'un ölümünün ardından bir tramvay durağında kanlar içinde bulundu. Kadının, Melbourne sokaklarında sutyenle ayakları kan içinde dolaştığı anların güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerine ulaşıldı.

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RAPOR İSTEDİ

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Pazartesi sabahı Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen kısa duruşmada, sulh yargıcı Andrew McKenna, bir sonraki mahkeme tarihinden önce Eveleigh hakkında bir psikiyatrik raporun hazırlanmasını istedi ve akıl sağlığı raporu tamamlanana kadar davanın ertelenmesini talep etti. 19 Eylül'de kesin bir sonuç için yeni bir duruşma gerçekleşmesine karar verildi.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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