Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye küçük çocuğu parktan kaçırıp...

Komaritsky'nin küçük kızı ikinci kattaki bir pencereden atarak onu öldürme girişiminde bulunmasının ardından, talihsiz çocuk helikopterle Sahalin bölgesinin başkenti Yuzhno-Sakhalinsk'e götürüldü. Çocuğun durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

DAİREYE ÇEKTİ

Khomchuk'un 26 Ağustos Cuma günü küçük kızı yalanlar söyleyerek bir daireye çektiği iddia edildi. Dairede yaşananların ardından ise küçük kızı pencereden attıkları açıklandı. Olayın ardından araların 20 yaş fark olan çift, Veronika Khomchuk ve erkek arkadaşı Andrey Komaritsky'nin tutuklandıkları bildirildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Komaritsky'nin daha önce de, sevgilisi Veronika muhtemelen yeni doğduğu yıllarda tecavüz suçundan hapse atılmıştı. Olanların ardından şimdi tecavüz ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacağı bildirildi. Sevgilisi Veronika ise, çocuk kaçırmakla suçlandı.

DEHŞETE DÜŞTÜLER

Olaya tanık olan bir komşuları, Komaritsky'nin polis tarafından bilekleri kanlı bir şekilde götürülürken el sallayıp gülümsediğini söyledi ve herkesin birbirini tanıdığı 1000 nüfuslu Kurilsk kasabasında yaşayanları dehşete düşürdüğünü de sözlerine ekledi.



