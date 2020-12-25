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Çifte standart diyerek isyan etti: 'George Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal ama...'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.12.2020 12:05 | Son Güncelleme:
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Çifte standart diyerek isyan etti: 'George Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal ama...'

Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson, Hollywood filmlerindeki ilişkilerde gösterilen ilişkilerdeki çifte standarta isyan etti. Emma Thompson: 'Clooney 40 yaş genç biriyle olunca normal, benim partnerimi oynaması için birini mezardan çıkarmaları gerekiyor'

Yeni filminde genç bir partnerle kamera karşısına geçen Emma Thompson Hollywood’da kadın ve erkek oyuncular için uygulanan çifte standarta dikkat çekti.

Çekimleri yakında başlayacak ‘Good Luck To You, Leo Grande‘ filmiyle ilgili bir podcast programına konuk olan Thompson, sinemada ‘yaşlı’ adamların genç kadınlarla aşk yaşayabildiğini ancak aynı seçeneğin ‘yaşlı’ kadınlar için nadiren geçerli olduğunu söyledi.

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Filmde 55 yaşında eşini kaybetmiş bir kadını canlandıran Thompson, 20’li yaşlarında bir seks işçisiyle birlikte oluyor.

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‘Harika biri‘ dediği George Clooney üzerinden örnek veren Thompson şunları söyledi: “George Clooney için kendisinden 30-40 yaş genç biriyle olması tamamen kabul edilebilir bir şey. Ancak benim karşıma konacak romantik partnerim için birini mezardan çıkarmaları gerekiyor, çünkü 61 yaşındayım. Anlayabiliyor muyum? Bu hiç adil değil.”

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Filmdeki karakterinin toplumdaki karşılığı üzerine de konuşan oyuncu “Eğer yaptığımız film insanlara hitap ederse ve insanlar 61 yaşında büyük ölçüde çıplak birini çok daha genç biriyle görmeye karşı çıkmazlarsa çok ilginç olacak” dedi.

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