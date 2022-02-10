Çiğdem Tunç, bir döneme damga vuran çok sayıda komedi dizisinde oynadı. Ünlü oyuncunun en son yer aldığı televizyon projesi Gülse Birsel'in senaristliğini üstlendiği Yalan Dünya'dır. Geçmişte, Çılgın Bediş de dahil olmak üzere Tatlı Hayat, Çekirdek aile gibi çok sayıda dizide rol alan Çiğdem Tunç yaptığı açıklamalar dolayısıyla zaman zaman gündem oluyor. Çiğdem Tunç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl? soru ve konu başlıkları araştırılıyor. Ünlü isim geçmişte yaptıkları bir programda Mehmet Ali Erbil'in partneri olmuştu.

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç, 28 Haziran 1964'de İstanbul’da doğdu.

Çiğdem Tunç, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi.

15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

MEHMET ALİ ERBİL İLE BİRLİKTE BİR DÖNEME DAMGA VURAN ÇİĞDEM TUNÇ'UN SON HALİ NASIL?



