Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Oyunculuk deneyimi bulunan Irmak Ünal Bali'de deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Sporla iç içe yaşam süren Irmak Ünal, deniz kenarından kumlara uzanıp siyah bikinisiyle poz verdi.

IRMAK ÜNAL'DAN BİKİNİLİ POZ

45 yaşındaki Irmak Ünal Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızıdır.

Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı olan Yağmur Ünal adında bir kız kardeşi vardır.

Son zamanlarda düzgün fiziğiyle gündeme gelen Irmak Ünal, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kaslarıyla dikkat çeken isim bu defa deniz kıyısından paylaşım yaptı.

Irmak Ünal Sizi Seviyorum, Ayakta Kal, Çığlık Çığlığa Bir Sevda gibi yapımlarda rol aldı.





