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  4. Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

24.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların oyuncusu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. En son sütyen ve şortuyla gündeme gelen Irmak Ünal bu defa bikinili pozunu paylaştı.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Oyunculuk deneyimi bulunan Irmak Ünal Bali'de deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Sporla iç içe yaşam süren Irmak Ünal, deniz kenarından kumlara uzanıp siyah bikinisiyle poz verdi.

IRMAK ÜNAL'DAN BİKİNİLİ POZ

45 yaşındaki Irmak Ünal Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızıdır.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı olan Yağmur Ünal adında bir kız kardeşi vardır.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Son zamanlarda düzgün fiziğiyle gündeme gelen Irmak Ünal, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Kaslarıyla dikkat çeken isim bu defa deniz kıyısından paylaşım yaptı.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Irmak Ünal Sizi Seviyorum, Ayakta Kal, Çığlık Çığlığa Bir Sevda gibi yapımlarda rol aldı.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın bikinili pozu tozu dumana kattı

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Cihan Ünal Irmak Ünal
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