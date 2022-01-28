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Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal aslen nereli, evli mi?

28.01.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan Yalnız Kurt dizisinde Davut Bahadır karakterine Cihan Ünal hayat verecek. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı Yalnız Kurt ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma günü ekrana gelecek. Peki Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal aslen nereli, evli mi? İşte hayatı...

Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal aslen nereli, evli mi?

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal, Davut Bahadır karakterine hayat verecek. Diğer ismiyle Kumandan olarak anılan Ünal'ın canlandırdığı karakter, araştırma konusu oldu. Peki Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında?

YALNIZ KURT DİZİSİ DAVUT BAHADIR (KUMANDAN) KİMDİR?

Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal'ın canlandırdığı Davut Bahadır'ın tanıtım metni şu şekilde:

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü kentinde dünyaya gelen Cihan Ünal, ilkokulu Tosya ve Kırıkkale'de eğitim görmüştür. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde okumuştur. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalışmıştır. Aynı senelerde çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapmıştır.

1962 senesinde Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılan isim ardından aynı kurumda oyunculuk yapmıştır. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim almıştır. Aynı zamanda Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynamıştır. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev alan Ünal, 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiştir.

1969'da konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olmuştur ve ilk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynamıştır. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan olmuştur. 1973 - 1982 yıllarında öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girmiştir. Ünal pek çok yapımda rol almıştır.

CİHAN ÜNAL EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

1970-1978 seneleri arasında Sabiş Kuzuoğlu ile evli kalan isim sonrasında Türkan Şoray ile 1983'de evlenmiş ve 1987'de boşanmıştır. Son olarak 2000–2002 seneleri arasında ise Nazlı Tazebay ile evlenmiş ve boşanmıştır.

CİHAN ÜNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kadın İsterse
Muhteşem Yüzyıl Kösem 2016
Aşk Yeniden
Gece Dansı Tutsakları
Bir Mucize Olsun
Nisan Yağmuru
Türk Vakıf Medeniyeti
Kuruluş / Osmancık
Bağdat Hatun

  1. Murat
    Yedi Kocalı Hürmüz
    Damdaki Kemancı - 1971
    Şeytan - 1974
    Yargıç ve Celladı - 1975
    Gül ve Bülbül - 1977
    IV. Murat -1980
    Kuruluş - Osmancık -1987
    Herhangi Bir Kadın
    Seni Kalbime Gömdüm
    Mine
    Seni Seviyorum
    Bir Kadın Bir Hayat
    İhtiras Fırtınası
    Bir Sevgi İstiyorum
    Körebe
    O Kadın
    Gazap Rüzgarları
    Kalbimdeki Düşman

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