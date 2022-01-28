Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal aslen nereli, evli mi?

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal, Davut Bahadır karakterine hayat verecek. Diğer ismiyle Kumandan olarak anılan Ünal'ın canlandırdığı karakter, araştırma konusu oldu. Peki Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında?

YALNIZ KURT DİZİSİ DAVUT BAHADIR (KUMANDAN) KİMDİR?

Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal'ın canlandırdığı Davut Bahadır'ın tanıtım metni şu şekilde:

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'nun Taşköprü kentinde dünyaya gelen Cihan Ünal, ilkokulu Tosya ve Kırıkkale'de eğitim görmüştür. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde okumuştur. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalışmıştır. Aynı senelerde çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yapmıştır.

1962 senesinde Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılan isim ardından aynı kurumda oyunculuk yapmıştır. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim almıştır. Aynı zamanda Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynamıştır. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev alan Ünal, 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiştir.

1969'da konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olmuştur ve ilk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynamıştır. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan olmuştur. 1973 - 1982 yıllarında öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girmiştir. Ünal pek çok yapımda rol almıştır.

CİHAN ÜNAL EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

1970-1978 seneleri arasında Sabiş Kuzuoğlu ile evli kalan isim sonrasında Türkan Şoray ile 1983'de evlenmiş ve 1987'de boşanmıştır. Son olarak 2000–2002 seneleri arasında ise Nazlı Tazebay ile evlenmiş ve boşanmıştır.

CİHAN ÜNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kadın İsterse

Muhteşem Yüzyıl Kösem 2016

Aşk Yeniden

Gece Dansı Tutsakları

Bir Mucize Olsun

Nisan Yağmuru

Türk Vakıf Medeniyeti

Kuruluş / Osmancık

Bağdat Hatun