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Cihangir'de Speed Dating (hızlı flört) buluşması! 4 dakikada bir erkekler yer değiştiriyordu, zabıta o kafeyi kapattı

25.07.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cihangir'de bir kafede Speed Dating (hızlı flört) buluşması iddiası olay oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem yaratırken, söz konusu kafenin bugün zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı görüldü.

Cihangir'de Speed Dating (hızlı flört) buluşması! 4 dakikada bir erkekler yer değiştiriyordu, zabıta o kafeyi kapattı

Avrupa'da yaygın olan tanışma partilerinden birisi Speed Dating (hızlı flört) buluşmasının İstanbul Cihangir'de de yapıldığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, buluşmaya gelenler için kafede sunum yapan kadının çiftlere nasıl tanışacaklarını anlattığı yer aldı.

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4 DAKİKADA BİR ERKEKLER YER DEĞİŞTİRİYOR

Konuşmacı, kurallardan bahsederken; zil sesiyle birlikte kadınların sabit kalacağını, erkeklerin her 4 dakikada bir yer değiştireceğini dile getirdi.

Kadın; çiftler arasında kurulacak iletişimlerin ardından müzik eşliğinde serbest zamana geçileceğini belirterek, kimin kimle isterse konuşabileceğini ifade etti.

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CİHANGİR'DEKİ KAFE KAAPTILDI

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, Speed Dating (hızlı flört) buluşmasının yapıldığı kafenin bugün, zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cihangir kafe

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