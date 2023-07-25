Cihangir'de Speed Dating (hızlı flört) buluşması! 4 dakikada bir erkekler yer değiştiriyordu, zabıta o kafeyi kapattı

Avrupa'da yaygın olan tanışma partilerinden birisi Speed Dating (hızlı flört) buluşmasının İstanbul Cihangir'de de yapıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, buluşmaya gelenler için kafede sunum yapan kadının çiftlere nasıl tanışacaklarını anlattığı yer aldı.
Konuşmacı, kurallardan bahsederken; zil sesiyle birlikte kadınların sabit kalacağını, erkeklerin her 4 dakikada bir yer değiştireceğini dile getirdi.
Kadın; çiftler arasında kurulacak iletişimlerin ardından müzik eşliğinde serbest zamana geçileceğini belirterek, kimin kimle isterse konuşabileceğini ifade etti.
Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, Speed Dating (hızlı flört) buluşmasının yapıldığı kafenin bugün, zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı görüldü.