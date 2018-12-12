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Cihat Tamer yine kendini tutumadı: Emrah'ın...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Cihat Tamer ve Emrah arasındaki tartışma yeniden alevlendi. Tamer, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

Cihat Tamer yine kendini tutumadı: Emrah'ın...

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in Emrah için "Oyunculukla alakası yok" demesi üzerine ikili arasında bir gerilim yaşanmıştı. Öyle ki Emrah'ın verdiği yanıt Emrah'ın eşine yetmemiş üstüne bir de kendisi yanıt vermişti.

Sosyal medya hesabından Cihat Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlar da belki de iş bulman kolaylaşır..." demişti. Cihat Tamer de "Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur... Ben başka bir şey demiyorum. Ona da hayırlı günler dilerim " şeklinde yanıt vermişti.

Bugün Kanal D yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Cihat Tamer konunun tekrar açılması üzerine, "Onun babasını oynamam için çağırmışlardı prodüksiyondan, ben kabul etmemiştim. Oradan bir kuyruk acısı olabilir" dedi.

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Cihat Tamer Cihat Tamer emrah emrah

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