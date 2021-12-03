Yüksek çözünürlük için en iyi uydu alıcısı modelleri

Son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler en çok kullandığımız teknolojik ürünlerden biri olan televizyonlara da yansıdı. Örneğin standart yayınlar ortadan kalkarken yerini görüntü kalitesini HD ve 4K seviyesine çıkaran dijital yayınlara bırakıyor. Ancak sizin bu özellikleri televizyonunuzda görebilmeniz için kaliteli bir uydu alıcısına sahip olmanız gerekir. Bu noktada da uydu alıcısı ne işe yarar sorusu akıllara geliyor. Uydu alıcısı anteninizden gelen sinyalleri işleyerek görüntüye çevirir ve televizyonunuza yansıtır. Her uydu alıcısının farklı teknik özelliği var fakat seçim yaparken ilk olarak dikkat etmeniz gereken nokta yüksek çözünürlüklü bir görüntü kalitesine sahip olması olabilir. Siz de televizyonunuzda kaliteli bir yayın görüntüsüne sahip olmak istiyorsanız internette yer alan uydu alıcısı tavsiyelerine bakarak beğendiğiniz modeli güvenle satın alabilirsiniz.

1. Goldmaster RANGER PLUS HD Uydu Alıcısı Bütün Televizyonlar ile Uyumlu Çalışır!

Televizyonun arkasına yerleştirme aksesuarı ile birlikte gelen Goldmaster RANGER PLUS HD Uydu Alıcısı sorunsuz bir televizyon izleme keyfi sunar. USB ve HDMI bağlantılarına sahip olan bu cihaz ile istediğiniz kanala veya içeriğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu ürünün favori listesi düzenleme özelliği sayesinde daha çok izlediğiniz kanalları listeleyebilir ve tek tek kanal arama derdinden kurtulabilirsiniz. Düzensiz elektrik değişimlerinde bile problem çıkarmayan güçlü elektronik devrelere sahip bu cihaz, elektrik kesintilerinde de izleme hafızasını korur. Çoklu dil desteği ve alt yazı imkanı da sunan bu ürün kolay ve kullanışlı menüsü ile aradığınız uydu alıcısı olabilir.

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2. GoldMaster Netta Android 4K Uydu Alıcısı ile Dijital Platformları da Takip Edebilirsiniz!

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4K görüntü kalitesi ve 60 FPS ekran çözünürlüğü bulunan GoldMaster Netta Android Uydu Alıcısının oldukça kaliteli bir görüntü sunacağından emin olabilirsiniz. Bluetooth ve Wi-fi desteği olan bu uydu alıcısı, internetli bir cihaz arayanlar için doğru bir tercih olabilir. 16 GB hafızaya sahip bu ürün, Android Pie 9.0 ile karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla internet üzerinde gezinirken donma ya da takılma gibi problemler yaşamazsınız. IP TV’yi desteklediği için Netflix ve Youtube gibi dijital platformlara da erişim sağlayabileceğiniz bu uydu alıcısı, uzaktan kumandası ile büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor.

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Goldmaster HD-1080 PVR Dijital Uydu Alıcısı HD Görüntüsü ile Beğeninizi Kazanacak!



Uydu alıcısı ne işe yarar, konusunda kafanız hala karışık ise yeryüzüne gelen sinyaller LNB aracılığı ile uydu alıcısına gelir ve uydu alıcısı da bu sinyalleri işleyerek televizyonda görüntüye çevirir. Muhteşem yazılımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Goldmaster HD-1080 PVR Dijital Uydu Alıcısı işlevsel özellikleri ile kullanıcılarından tam puan alıyor. 2 adet CI modül girişi, 1 adet Smartcard, USB ve HDMI girişlerine sahip bu ürün ile USB’den mp3, video ve resim oynatabilir, hafızasındaki bilgileri USB’ye aktarabilir, geri yükleme sağlayabilir ve eş zamanlı olarak kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca bu cihazdaki Wi-fi desteği ile aynı ağdaki bilgisayarların paylaşım klasörüne de bağlanabilirsiniz.

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4. Next 64 Digital HD Uydu Alıcısı Müthiş Bir Kullanım Kolaylığı Sağlıyor!

Uydu alıcısı markaları arasında en bilinenlerden biri olan Next & NextStar, farklı model seçenekleri ile rakiplerinin önüne geçiyor. Uydu alıcısı kurulumu konusunda endişeleriniz varsa hazır kanal desteği ile gelen Next 64 Digital HD Uydu Alıcısı tam size göre. Tak kullan özelliğine sahip bu uydu alıcısı çanak antensiz olduğu için kullanıcılarından da tam puan alıyor. Kompakt ve ufak bir tasarıma sahip olmasına rağmen USB ve Wi-Fi desteği sunan bu ürün IP TV’yi de destekliyor. Yerli donanım ve yazılıma sahip bu uydu alıcısı 2 adet USB ve 1 adet HDMI girişine sahip.

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5. Next & NextStar'ın Next 2000 Uydu Alıcısı 10.000’e Varan Kanal Seçeneği ile Dikkat Çekiyor!

Next & NextStar markasının diğer bir ürünü olan Next 2000, televizyon keyfini HD olarak yaşamak isteyenler için ideal bir cihaz. Geniş kanal yelpazesi, güncel yazılımlar ve USB bağlantı desteği gibi özellikleri ile ön plana çıkan bu ürün ile IP TV yayınlarına da ulaşabilirsiniz. Bellek hacmi ve işlemcisi sayesinde hızlı ve kesintisiz bir kullanım sağlayan bu cihaz yaklaşık olarak 10.000 tane televizyon ve radyo kanalı kapasitesine sahip.

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6. Next 2071 Full HD IP TV Mini Uydu Alıcısı Yerli Yazılım Desteği ile Ön Planda!

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Üstün görüntü kalitesine sahip bir uydu alıcısı tavsiyesi arıyorsanız Next 2071 Full HD Uydu Alıcısı sizin için yerinde bir tercih olabilir. Hazır kanal listesi ve tak kullan özellikleri ile kullanıcılarından tam puan alan bu ürün IP TV bağlantısı ile Youtube’a ve diğer birçok uygulamaya erişim sağlıyor. Sürekli güncellenen yerli ve milli bir yazılıma sahip bu cihaz 256 MB hafızaya sahip RAM’i ile de işlemlerinizi daha hızlı halletmenize olanak tanır.

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7. Next Nextstar Kanky Full HD Uydu Alıcısı Tüm İhtiyaçlarınızı Karşılar!

Uydu alıcısı modelleri arasında mini uydu alıcısı olarak bilinen Next & Nextstar Kanky Full HD Uydu Alıcısı, Türksat üzerinden kanal güncelleme sistemi ile çalışıyor. Mini olmasına rağmen fazlaca işleve sahip bu ürünün kullanımı basit ve kurulumu da oldukça kolay. Uydu alıcısı ayarlama konusunda endişeleriniz varsa bu ürün sizin için daha rahat bir tercih olabilir. 5000 kanal kapasitesine sahip bu cihazda YouTube, hava durumu, alt yazı desteği de bulunuyor.

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8. Novacom Spybox S11 Cı 4K Turbo Uydu Alıcısı Televizyon Keyfinizi Katlayacak!

Android yazılıma sahip bir uydu alıcısı önerisi istiyorsanız Novacom Spybox S11 Cı 4K Turbo Uydu Alıcısına mutlaka bakmalısınız. 4K uydu yayınlarını rahatlıkla seyredebileceğiniz bu ürün Hisilicon CPU kalitesi ile yüksek çözünürlükte ve kesintisiz bir görüntü sunuyor. HDMI, USB ve Wi-Fi bağlantıları ile dilediğiniz filmleri veya dizileri yüksek hızda izleme imkânı sunan bu ürün televizyon keyfinizi daha eğlenceli bir hale getirecek. Ayrıca bu cihaz sayesinde D-Smart ve Filbox gibi modüllü aboneliklerinizi de kullanabilirsiniz.

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Hiremco Turbo IPTV Plus Uydu Alıcısı ile Sizin de Akıllı Televizyonunuz Olsun!



Uydu alıcıları sayesinde televizyonunuz sadece kanalları izleyeceğiniz bir ürün olmaktan çıkıyor. Normal televizyonları akıllı televizyona dönüştüren Hiremco Turbo IPTV Plus Uydu Alıcısı; IP TV, HDMI, Ethernet, Wi-Fi ve USB bağlantı seçenekleri ile kullananların favorisi oluyor. Kullanımı kolay bir arayüze sahip bu cihaz 3 GB’lık RAM desteği ile kesintisiz bir performans sağlıyor. Tüplü televizyonlara bile akıllı televizyon ve Wi-fi özelliklerini sağlayan bu ürün ultra HD görüntü kalitesi ile de muhteşem bir seyir keyfi sunuyor.

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10. Dreamstar DreaMini Uydu Alıcısı İnternet Destekli Yazılımı ile Beğeninizi Kazanacak!

Uydu alıcısı seçerken dikkat etmeniz gereken en temel özellik yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunan bir model olması. Bu noktada Dreamstar DreaMini Uydu Alıcısı, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğüne ve HD kalitesine sahip olması ile ön plana çıkıyor. Dahili Youtube uygulaması ile video içeriklerine erişim sağlayabileceğiniz bu ürün HDMI ve USB bağlantılarını da destekliyor. 4K ve Ultra HD televizyonlar ile de uyumlu şekilde çalışan bu cihaz az yer kapladığı için pratik bir kullanım sağlıyor.

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11. Redline Ts4000 Hd Plus Uydu Alıcısı Basit Kurulumu ile Dikkat Çekiyor!

Redline Ts4000 Hd Plus Uydu Alıcısı; Ethernet, HDMI, dâhili Wi-fi, USB, scart ve kart okuyucu girişleri ile rakiplerinin önüne geçiyor. FPS değeri 60 Hz olan bu ürün 1080P görüntü kalitesi ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Kablolu ya da kablosuz internet ile kullanabileceğiniz bu cihaz yaklaşık olarak 8.000 televizyon ve radyo kanalı kapasitesine sahip. IP TV, Youtube ve akıllı kumandayı destekleyen bu ürün yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmaktadır.

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12. Magbox Pluton S Full HD Scart Uydu Alıcısı Kolay Erişilebilen Arayüzü ile Herkese Hitap Ediyor!

Kör tarama desteği ve ekran format seçenekleri ile ön plana çıkan Magbox Pluton S Full HD Scart Uydu Alıcısı en çok tercih edilen modeller arasında yerini alıyor. Zamanlayıcı özelliği sayesinde yayın kaydedebilen bu ürün ile sevdiğiniz dizi ve filmleri kaçırmadan izleyebilirsiniz. 5.000 kanal ve 200 uydu kapasitesi ile dikkat çeken bu uydu alıcısı altyazı seçeneği, çoklu dil desteği ve teletext özellikleri de sunuyor.

Çocuklar için çoklu kilit desteği sağlayan bu uydu alıcısını daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

13. Atlanta 4K CI UHD Modül Girişli Combo Android Uydu Alıcısı Yüksek Oranda Kullanıcı Memnuniyeti Sağlıyor!

HD bir uydu alıcısından çok daha fazlası olan Atlanta 4K CI UHD Modül Girişli Combo Android Uydu Alıcısı; smart TV özelliğine sahip olan pek çok televizyondan daha stabil bir görüntüye sahip. Android 7.1 işletim sistemi ve 8 çekirdek Arm Cortex A53 1.5Ghz işlemcisi ile piyasaya sürülen bu cihaz sizin de beğeninizi kazanacak. Önceki modellerinde yer alan aşırı ısınma sorununa bu model ile çözüm getiren Atlanta, televizyon izleme deneyiminize kalite katmak için çalışıyor.

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14. Hiremco Turbo 4K Linux Uydu Alıcısı Aradığınız Tüm Özelliklere Sahip!



En eski uydu alıcısı markalarından biri olan Hiremco'nun Turbo 4K Linux Uydu Alıcısı, hem uydu yayını hem de akıllı TV özelliklerini bir arada barındırıyor. Kolay ve pratik kullanımı ile ön plana çıkan bu ürün pek çok uydu alıcısında da olduğu gibi Wi-fi, HDMI ve USB bağlantılarına sahip. Kendine ait kumandası üzerinde WebTV, VOD ve YouTube için özel tuşlar bulunan bu cihaz kullanıcılarına dil, teletext ve alt yazı desteği de sağlıyor.

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