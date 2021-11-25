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Vücut modifikasyonlarıyla görenleri şaşırttı! Gözlerini boyadı yetmedi göbek deliğini çıkarttı

25.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Ethan Modboy Bramble, çocukluğundan beri dövmelere ilgi duyuyordu. Ergenlik döneminde dövme yaptırmaya karar veren Bramble, daha sonraki yıllarda vücut modifikasyonlarının sayısını çoğalttı. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Bramble, kimi zaman yerlerini ve sayılarını şaşırdığını itiraf etti.

Vücut modifikasyonlarıyla görenleri şaşırttı! Gözlerini boyadı yetmedi göbek deliğini çıkarttı

Dövme ve vücut modifikasyonu takıntısı olan Ethan Modboy Bramble, hayatının son dönemini değişimine yönelik olarak attığı adımlarla geçirdi. 218 binden fazla takipçisi olan Bramble, dövmelerinin sonrasında ikini ortadan ikiye bölen bir ameliyat oldu.

1 çocuk babası olan 24 yaşındaki Bramble değişimlerine, göz bebeklerine dövme yaptırarak ve göbek deliğini aldırarak devam etti. Avustralya’da yaşayan Bramble, görünüşüne piercingleri de eklemeyi ihmal etmedi. Değişiminin diğer insanlar tarafından anlaşılmadığını ifade eden Bramble, vücut modifikasyonlarına olan tutkusunu anlattı.

“AKILLARA DURGUNLUK VERİYOR”

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Dövme yaptırmayı her daim ilginç bulduğundan söz eden Bramble, “Dövmeler uzun yıllardır var olan bir sanat. İnsanların hâlâ bu duruma alışmamış olması akıllara durgunluk veriyor.” dedi.

Dövme iğnesinin yarattığı acıdan zevk aldığını ifade eden Bramble, vücut modifikasyonları için bir servet harcadı. Vücudunu değiştirmek için çok fazla işlem yaptırdığını vurgulayan Bramble, “Aslında daha çok işim var. Dilim yarıldı, kolumda implantlar var. Gözlerime dövme yaptırdım. Kulaklarım ve burun deliklerim alındı. Hatta göbek deliğimden bile vazgeçtim. Ancak yaptırmak istediğim uygulamaların listesi uzayıp gidiyor” diye konuştu.

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“NEREYE GİDERSEM GİDEYİM DİKKAT ÇEKİYORUM”

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Vücut değişimlerinin estetik ameliyat bağmlılığı gibi bir tutkuya dönüştüğünden söz eden Bramble, her işlemin kendi içinde çok acı verici bir süreç olduğunu anlattı. Dış görüntüsü nedeniyle diğer insanların dikkatini çektiğini dile getiren Bramble, “Nereye gidersem gideyim dikkat çekiyorum. Bazen sinir bozucu oluyor ama zaman içinde bununla başa çıkmayı öğreniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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