Göbek deliği olmadığı için ‘uzaylı’ olarak adlandırıldı! Farklılığıyla herkese meydan okudu

30 yaşındaki Jess Kaufman, omfalosel olarak bilinen ve hamilelik sırasında fetüsün organlarının karın duvarının dışında gelişmesine neden olan nadir bir hastalıkla dünyaya geldi. Doğduktan sonra ise organlarının yerine konulabilmesi için bir dizi operasyon geçirdi. Genellikle göbek deliği, karın ve göbek koronu arasındaki bağlantıda oluşur. Kordon, anne karnının dışınsa kesildiğinde kalan doku düşer ve göbek deliği kalır. Göbek kordonu oksijenli kanın bebeğe geçmesine sağlamak için embriyo ve plasentayı birbirine bağlar. Hamilelik sırasında anne ve bebeğin alışverişine yardımcı olur. Kaufman’ın organları karnın dışındaydı. Bu nedenle geleneksel bir göbek deliği yoktu. Göbek deliğinin olmaması yaşıtlarının ona uzaylı gibi lakaplar takarak dalga geçmesine neden oldu.

“SAKLAMAYA ÇALIŞTIM”

Göbek deliği görüntüsünün olmaması nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Kaufman, “Bebekken organlarımı tekrar vücuduma yerleştirmek için ameliyat olmam gerekti. Göbek deliğimin yerinde ise kocaman bir ameliyat izim var. Gerçekten farklı olduğumu yaşıtlarımın benimle dalga geçmesiyle anladım. Bu konuda bilinçliydim ve göbeği kapatmak için ona uygun kıyafetler seçiyordum” dedi.

“KENDİMİ KABUL ETTİM”

Diğer insanlardan farklı olduğunu ve bu durumu kabul ettiğini ifade eden Kaufman, “Kabul etmeye başladım. Bu durumun hikayemin ve kim olduğumun en güzel parçası olduğunu anladım. Şimdi biri bana fırsat verse bile bunu değiştirmem” dedi.



