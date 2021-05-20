Cildini pürüzsüzleştirdiği iddia ederek regl kanıyla yüzüne maske yapan kadın sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan LaBouff, kullanıcıları adeta ikiye böldü. Genç kadın her ay regl kanıyla yüzüne maske yaptığını söylemekle kalmadı bu maskenin cildine yumuşaklık verdiğini söyledi. İnsanların korku ve tiksinme duygularını kenara bırakmaları gerektiğini ifade eden LaBouff, kanın tamamen doğal ve normal bir bedensel süreç olduğunu ifade etti. LaBouff, “Benim için bunun gücümü geri kazanmam adına yaptığım bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Biz zeki ve yaratıcı varlıklarız. Değişim, büyüme, doğum, yaşam ve ölüm yeteneğine sahibiz. Regl ise bu sürecin güzel ve devam eden bir döngü olduğunun sembolü” diye ifade etti.

Fırça yardımıyla kanı yüzüne sürerek 15 dakika bekleten LaBouff, 15 dakika beklettikten sonra kanı yıkıyor. Brittani, sadece cildinin ipeksi şekilde pürüzsüz olduğunu değil aynı zamanda adet döngüsüyle derinleşmiş bir bağa sahip olduğunu da iddia ediyor. Dermatolog olmadığını belirten LaBouff, sivilce ya da açık yaralar için iyi olmadığını söyledi. LaBouff, “Bu uygulamanın size uygun olup olmadığını öğrenmek için sezginizi kullanın. Ayrıca kanımı ileride sanat yapmak için de saklıyorum” dedi.

Genç kadın, cilt bakım rutiniyle ilgili sırrını paylaştıktan sonra olumlu olumsuz birçok geri dönüş aldığını belirtiyor.



