Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor

1996-2001 yıllarında Kanal D’de reyting rekorları kıran ‘Çılgın Bediş’in ‘Banu’su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşti.

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halleriyle dikkat çekti. Koronavirüs sürecinde evine kapanan ünlü isim İngiltere'da aşı da oldu.

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" dedi.



