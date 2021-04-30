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  4. Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor

30.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere’de yaşayan Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor

1996-2001 yıllarında Kanal D’de reyting rekorları kıran ‘Çılgın Bediş’in ‘Banu’su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşti.

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halleriyle dikkat çekti. Koronavirüs sürecinde evine kapanan ünlü isim İngiltere'da aşı da oldu.

aüa

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Ekran Alıntısı

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sektörde seni bekliyordu zaten koş...belliki aç kaldı oralarda
çılgın bedişim yok başka işim

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