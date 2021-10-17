Çılgın Bediş’in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen şimdi ne yapıyor?

1996-2001 yılları arasında ekranda olan ve çok sevilen Çılgın Bediş dizisi genç castının yanı sıra duayen oyuncuları da sevenleriyle buluşturuyordu. Bu duayen isimlerden en merak edileni ise Selahattin Taşdöğen’di.
Taşdöğen sadece 45 yaşındayken Bediş’in dedesi Necmi karakterine hayat veriyordu. Dizideki karakterlerin ve Necmi dedenin sahneleri çok sevilerek takip ediliyordu.
Selahattin Taşdöğen Çılgın Bediş dizisinden sonra hangi projelerde ekrandaydı?
Usta oyuncu Çılgın Bediş sonrası hiç hız kesmeden günümüze kadar projelerde yer almaya devam etti. Yer aldığı başlıca projeler şöyle:
Bücür Cadı - Dizi
Ayrılsak da Beraberiz - Dizi
Vizontele - Sinema Filmi
En Son Babalar Duyar - Dizi
Pardon Yani - Televizyon filmi
Dürüye’nin Güğümleri - Dizi
Geniş Aile - Dizi
Bizim Hikaye - Dizi
70 yaşındaki ünlü oyuncu en son Fox’ta yayınlanan Oluversin Gari televizyon filminde karşımıza çıktı.
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