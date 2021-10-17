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Çılgın Bediş’in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen şimdi ne yapıyor?

17.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Çılgın Bediş’in Necmi Dedesi’yle olan sahneleri 7’den 70’e herkesin hayranlığını topladı. Necmi Dede karakterini canlandıran Selahattin Taşdöğen’in Yonca Evcimik ile olan sahneleri çokça sevilmişti. Oyuncunun son projesi ise duyanları şaşırtıyor. İşte Çılgın Bediş’in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen'in son projesi ve şimdiki hali...

Çılgın Bediş’in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen şimdi ne yapıyor?

1996-2001 yılları arasında ekranda olan ve çok sevilen Çılgın Bediş dizisi genç castının yanı sıra duayen oyuncuları da sevenleriyle buluşturuyordu. Bu duayen isimlerden en merak edileni ise Selahattin Taşdöğen’di.

İŞTE ÇILGIN BEDİŞ'İN NECMİ DEDESİ'NİN SON PROJESİ...

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Taşdöğen sadece 45 yaşındayken Bediş’in dedesi Necmi karakterine hayat veriyordu. Dizideki karakterlerin ve Necmi dedenin sahneleri çok sevilerek takip ediliyordu.

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Selahattin Taşdöğen Çılgın Bediş dizisinden sonra hangi projelerde ekrandaydı?

Usta oyuncu Çılgın Bediş sonrası hiç hız kesmeden günümüze kadar projelerde yer almaya devam etti. Yer aldığı başlıca projeler şöyle:

Bücür Cadı - Dizi
Ayrılsak da Beraberiz - Dizi
Vizontele - Sinema Filmi
En Son Babalar Duyar - Dizi
Pardon Yani - Televizyon filmi
Dürüye’nin Güğümleri - Dizi
Geniş Aile - Dizi
Bizim Hikaye - Dizi

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70 yaşındaki ünlü oyuncu en son Fox’ta yayınlanan Oluversin Gari televizyon filminde karşımıza çıktı.

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