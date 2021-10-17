Çılgın Bediş’in Necmi dedesi Selahattin Taşdöğen şimdi ne yapıyor?

1996-2001 yılları arasında ekranda olan ve çok sevilen Çılgın Bediş dizisi genç castının yanı sıra duayen oyuncuları da sevenleriyle buluşturuyordu. Bu duayen isimlerden en merak edileni ise Selahattin Taşdöğen’di.

İŞTE ÇILGIN BEDİŞ'İN NECMİ DEDESİ'NİN SON PROJESİ...

Taşdöğen sadece 45 yaşındayken Bediş’in dedesi Necmi karakterine hayat veriyordu. Dizideki karakterlerin ve Necmi dedenin sahneleri çok sevilerek takip ediliyordu.

Selahattin Taşdöğen Çılgın Bediş dizisinden sonra hangi projelerde ekrandaydı?



Usta oyuncu Çılgın Bediş sonrası hiç hız kesmeden günümüze kadar projelerde yer almaya devam etti. Yer aldığı başlıca projeler şöyle:

Bücür Cadı - Dizi

Ayrılsak da Beraberiz - Dizi

Vizontele - Sinema Filmi

En Son Babalar Duyar - Dizi

Pardon Yani - Televizyon filmi

Dürüye’nin Güğümleri - Dizi

Geniş Aile - Dizi

Bizim Hikaye - Dizi

70 yaşındaki ünlü oyuncu en son Fox’ta yayınlanan Oluversin Gari televizyon filminde karşımıza çıktı.



