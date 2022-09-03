Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'un son hali dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu yıllara meydan okumuş

1990'lı senelerin en popüler dizileri arasında yer alan Çılgın Bediş, yayınlandığı dönem oldukça yüksek reytingler elde etmişti. Dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Çılgın Bediş'in oyuncularından Cenk Torun'un son hali ise görenleri şaşırtıyor.

ÇILGIN BEDİŞ'İN OKTAY'I SENELERE MEYDAN OKUYOR!

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Çılgın Bediş'in başrollerinde Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil, Sonay Aydın, Gülçin Hatıhan, Selahattin Taşdöğen gibi gibi isimler yer alıyordu.

Lise yıllarında olan bir grup gencin hayatını anlatan dizi 2001 yılında ekranlara veda etmişti.

Dizide Çılgın Bediş'in platonik aşkı Oktay'a hayat veren Cenk Torun ise oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Çılgın Bediş dizisinden sonra ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, son olarak ise Yıldız Tilbe'nin Delikanlım klibinde rol almıştı.

Torun, seneler sonra son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu gören "Yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş" yorumlarında bulundu.

İşte ünlü oyuncunun son hali...



