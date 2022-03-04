Rus muhalif televizyon kanalı kapatıldı! Çalışanlar canlı yayında veda etti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı hakkında “kasıtlı olarak yanlış bilgi” yaymakla suçlanan TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Msokvye’ye erişim kısıtlaması emri verildi. Kanal çalışanlarının harekat kelimesi yerine savaş söylemini tercih etmeleri üzerine erişim kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

SON PROGRAMLARI YAYINLANDI

Televizyon ve radyo programları hakkında soruşturma başlatılan Rusya’da başsavcılık, iki kuruluşun Ukrayna'da "özel bir operasyonun parçası olarak Rus askeri personelinin eylemleri hakkında yanlış bilgi" yaydıklarını ve "aşırılıkçı faaliyet, şiddet çağrısında bulunan bilgileri" paylaştıklarını söyledi.

Kanalın kurucularından Natalia Sindeyeva, çalışanları canlı yayında stüdyodan ayrılırken "Savaşa hayır" dedi ve ardından Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesi gösterildi.



