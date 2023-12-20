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  4. ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ARALIK 2023: Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com ile bilet sorgulama!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ARALIK 2023: Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com ile bilet sorgulama!

20.12.2023 18:24 | Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından merak edildi. 20 Aralık 2023 Çarşamba akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, haftanın ikinci çekilişi ile Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak canlı olarak yayınlanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte Milli Piyango ile 20 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ARALIK 2023: Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com ile bilet sorgulama!

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto 20 Aralık Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ARALIK AÇIKLANDI MI?

Bu haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları için geri sayım devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Aralık 2023 Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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