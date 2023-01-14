Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye ne kadar? 14 Ocak Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş sorgulama

Çılgın Sayısal Loto toplumun her kesimi tarafından ilgi ile takip ediliyor. Kimisi merakından kimisi de umutlarını bağlayıp kupon dolduruyor. Çok uzun zamandır cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında olan Çılgın Sayısal Loto, bu akşam yüzleri güldürecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar çekiliş saati ve sonuçları ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Çılgın Sayısal Loto snuçları açıklandı mı, saat kaçta çekiliyor? Büyük ikramiye ne kadar? işte detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden ve resmi Yotube kanalından canlı olarak izlenebilecek olan çekilişe ilgi oldukça yoğun.

14 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLEMEK İÇİN [TIKLAYIN](https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle)

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye merak edilen bir diğer konu oldu. Kullanıcılar ikramiye tutarını merak ediyorlar. Şans oyunu meraklıları bu akşam 6 bilen çıkarsa ne kadar ikramiye kazanacaklarına dair araştırmalarını hızlandırdı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşamki çekiliş sonrasında para ödülünün kazananı olacak mı merakla bekleniyor. Çarşamba günü devreden büyük ödül 87.499.390 TL idi.



