MAGAZİN

Cimri Emrah bonkör oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

Adı cimrilik esprileriyle anılan Emrah bonkör çıktı! Emrah 4 yıl önce evlendiği eşi Sibel Erdoğan'a Bodrum'da 8 milyon TL değerinde villa hediye etti

Cimri Emrah bonkör oldu

Çocukluğundan bu yana şarkıcı ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Emrah, kazancını genellikle emlak yatırımlarına yönlendirdi. Maddi birikimlerini doğru yönetmesi ve tutumluluğuyla bilinen sanatçı, bu haliyle zaman zaman 'cimri sanatçı' esprilerinin de hedefi oldu.

BODRUM KONACIK'TA...

Cimrilik hikayeleri şehir efsanesine dönen Emrah, ezber bozdu. Sanatçı 2014'te evlendiği, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'a annelik hediyesi olarak 8 milyon TL ödeyerek aldığı Bodrum Konacık'taki villayı hediye etti. Emrah'ın villayı eşinin üzerine tescil ettirdiği öğrenildi.

*Emrah'ın söylendiği gibi yüzlerce değil, farklı şehirlerde üzerine kayıtlı 17 adet taşınmazının olduğu ortaya çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emrah emrah cimri

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Kardashian yine rezil oldu

Kim Kardashian yine rezil oldu

Sıla yine imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Sıla yine imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Zehra Çilingiroğlu'nun gönlü ferman dinlemedi!

Zehra Çilingiroğlu'nun gönlü ferman dinlemedi!

Selena Gomez'den eleştirilere ince ayar

Selena Gomez'den eleştirilere ince ayar

Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte

Aylin Coşkun, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü!

Aylin Coşkun, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.