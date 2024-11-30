Çin, 80 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük altın yatağını buldu! "1.000 ton değerli metal içeriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde dünyanın en büyük altın yatağının keşfedildiği ifade edildi. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan (GBHP) bilim insanları, Pingjiang İlçesi'ndeki Wangu altın sahasının altında 40'tan fazla damar keşfettiklerini söyledi.

Yapılan sondajlarda, 2 bin metreden derindeki damarlarda 300 tondan fazla altın bulunduğu ortaya çıktı. Ancak daha detaylı 3 boyutlu modelleme, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan, 700 ton ek ağırlık tutan damarların varlığını gösteriyor.

Sahada alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıktı. BHP'de cevher arama uzmanı olan Chen Rulin, devlet medyasına yaptığı açıklamada, 'Delinen birçok kaya çekirdeğinde görünür altın bulundu' dedi.

Çinli yetkililer henüz sahanın geliştirilmesine ilişkin planlarını açıklamadılar ancak Wangu altın sahasının yakında ülkenin en büyük madencilik projelerinden biri haline gelmesi muhtemel.