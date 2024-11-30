Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Çin, 80 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük altın yatağını buldu! "1.000 ton değerli metal içeriyor"

Çin, 80 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük altın yatağını buldu! "1.000 ton değerli metal içeriyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.11.2024 09:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük altın yatağı Çin'in Hunan eyaletinde keşfedildi ve jeologlar burada 1.000 ton değerli metal bulunabileceğine inanıyor. Yetkililer bulunan altın yatağının değerinin 80 milyar dolar (2.774.632.000.000,00 TL) olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Çin, 80 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük altın yatağını buldu! "1.000 ton değerli metal içeriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde dünyanın en büyük altın yatağının keşfedildiği ifade edildi. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan (GBHP) bilim insanları, Pingjiang İlçesi'ndeki Wangu altın sahasının altında 40'tan fazla damar keşfettiklerini söyledi.

44

Yapılan sondajlarda, 2 bin metreden derindeki damarlarda 300 tondan fazla altın bulunduğu ortaya çıktı. Ancak daha detaylı 3 boyutlu modelleme, 3 bin metre derinliğe kadar uzanan, 700 ton ek ağırlık tutan damarların varlığını gösteriyor.

33

Sahada alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıktı. BHP'de cevher arama uzmanı olan Chen Rulin, devlet medyasına yaptığı açıklamada, 'Delinen birçok kaya çekirdeğinde görünür altın bulundu' dedi.

1223

Çinli yetkililer henüz sahanın geliştirilmesine ilişkin planlarını açıklamadılar ancak Wangu altın sahasının yakında ülkenin en büyük madencilik projelerinden biri haline gelmesi muhtemel.

İlginizi Çekebilir

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

 Nehirde bir anda ortaya çıktı! "Bunlar hızla yayılıyor"

Nehirde bir anda ortaya çıktı! "Bunlar hızla yayılıyor"

 Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

 2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi

2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.960,53
2.961,83
% 0.92
23:59
Ons Altın / TL
92.079,21
92.149,72
% 0.92
22:45
Ons Altın / USD
2.654,41
2.655,57
% 0.65
22:45
Çeyrek Altın
4.736,85
4.842,58
% 0.92
23:59
Yarım Altın
9.444,09
9.685,17
% 0.92
23:59
Ziynet Altın
18.947,40
19.311,10
% 0.92
23:59
Cumhuriyet Altını
20.179,00
20.484,00
% 0.01
17:00
Anahtar Kelimeler:
Çin Altın
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı

7 yaşındaki çocuklarına anne ve annesinin sevgilisi resmen işkence yaptı

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.